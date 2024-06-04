أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 يونيو بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة مع توافر المعروض بكافة الأسواق.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الإثنين بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد في توفير عوامل نقل الخضروات والفاكهة إلى الأسواق.

إرتفاع أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضروات بالفيوم

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إرتفاعا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 20 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و8 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و8 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيهات للباذنجان الأبيض، و12 جنيها للباذنجان العروس و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و25 جنيها لكيلو البامية، و8 جنيهات لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 65 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة شهدت الأسواق إرتفاعا طفيفا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب40 جنيها، وكيلو المشمش ب25 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب35 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 60 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.