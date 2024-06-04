نقيب الصيادلة ووزير الرى يناقشان إعادة أحياء النادى البحرى بالإسكندرية

إلتقى نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أنسي الشافعي، بوزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة اعادة احياء النادى البحرى الذى اغتالة النيران شهر ابريل الماضى .

وحضر اللقاء نخبة من أعضاء مجلسّي النواب والشيوخ، الداعمين لنقابة صيادلة الإسكندرية، على رأسهم، النائب محمد إسماعيل،و النائب إيهاب زكريا.

وتناول الإجتماع العديد من النقاط اللوچستية، لعرض العقبات والتحديات الحالية، سعيًا لإنشاء النادي البحري ، كما تناول العديد من مطالب نقابة الصيادلة في الإسكندرية.

ويُذكر أن نقابة الصيادلة في الإسكندرية، تواصل جهودها الحثيثة مع كافة الجهات المعنية، المدنية والعسكرية، لإنجاز منشآت النادي البحري الذى تعرض لحادث حريق مروع شهر ابريل الماضى وكان قد ودع كورنيش الإسكندرية نادي الصيادلة، قبل افتتاحه رسميًا بأيام قليلة بعدما شب به حريق مروع دام لنحو 40 دقيقة ما أسفر عن تدميره واحتراقه بالكامل.

ويقع نادي صيادلة الإسكندرية على مساحة 2000 متر مربع على شط البحر في منطقة سابا باشا على بعد أمتار قليلة من كوبري ستانلي، ومكون من طابقين أو مستويين.

كان النادي المقرر افتتاحه رسمياً الشهر المقبل قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، إلا أن جميعها أكلته النيران.

وأوضحت نقابة صيادلة الإسكندرية، أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، حيث بدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، وفشلوا في السيطرة ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق بسبب سرعة الرياح.