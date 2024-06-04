محافظ دمياط تفتتح مركز شباب شرباص بفارسكور

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مركز شباب شرباص بمركز فارسكور، وذلك بحضور الدكتور وليد الشاذلى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور

وتفقدت محافظ دمياط، المركز الذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ، وتابعت خطة الأنشطة الرياضية بالملعب.

وقدمت الدكتورة منال عوض، التهنئة إلى أبناء قرية شرباص على هذا المشروع

وذكرت أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورًا على مدار السنوات الأخيرة حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب وذلك لاتاحة الفرصة للشباب والنشء ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم لبناء جيل واعى وقوى قادر على استكمال مسيرة التنمية مؤكدة أن المحافظة تولى تلك الخطة اهتمام بالغ وذلك فى إطار رؤية الدولة للنهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة