شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تكشف خطورة إلقاء المخالفات الصلبة بالشبكة

تواصل شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، ندوات توعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحى وخطورة القاء المخلفات الصلبة بالشبكة.

وقال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن ادارة التوعية بالشركة نفذت بالتنسيق مع ادارة حى شرق ومنطقة شرق الطبية ومديرية الاوقاف بالتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها.

وأضاف نافع، نقوم بالتوضيح للمواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للاطفال تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأكد نافع على أهمية تنمية الوعي المائي وغرس ثقافة الحفاظ علي ممتلكات ومشروعات الدولة لدي الطلاب المواطنين لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.

وكانت قد قامت شركة الصرف الصحى باستهداف 15 الف مواطن بحى شرق من خلال أنشطة التوعية وتعزيز ثقافة الوعى البيئى لديهم

ونفذت شركة صرف صحي الإسكندربة، خطة توعية على مدار أسبوع كامل بنطاق حى ( شرق ) شملت المناطق ( عزبة سكينة – أبيس الرابعة - أبيس الثانية – جانيوتى – عزبة الموظفين ) وأشتملت الخطة على محاور الوعى البيئى والمائى ورفع المستوى الثقافى لدى المواطن

وأوضح نافع، يتم حاليا تنفيذ خطة الصيانة والإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية لهذا العام، حيث تم التصديق على صرف بتكلفة 43 مليون جنيه لهذا الهدف، تم الانتهاء من 50% من هذا المخصص وجار استكمال الباقى، بالإضافة إلى إعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه مؤخرا لرفع كفاءة الشبكة بمنطقة أبو قير و طوسون، ليصل قيمة المبلغ المعتمد للإسكندرية هذا العام 53 مليون جنيه.