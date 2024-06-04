حرائق في شمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الجبهة الشمالية تشتعل.. حرائق في شمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان".

الجبهة الشمالية لإسرائيل تشتعل على وقع تصعيد حزب الله

وقال التقرير: "الجبهة الشمالية لإسرائيل تشتعل على وقع تصعيد حزب الله الذي كثف من رده العسكري مؤخرا بقصف عنيف على عمق أكبر في شمال الأراضي المحتلة".

وأضاف: "حرائق غابات اجتاحت مساحات واسعة في شمال إسرائيل وتحديدا في مستوطنة كريات شمونة بسبب رشقة صاروخية أطلقها حزب الله أسفرت عن اشتعال مئات الأفدنة ما جعل أكثر من 10 فرق إطفاء غير كافية للسيطرة عليها وهو ما حدا بسلطات الاحتلال بإرسال مزيد من التعزيزات فيما شاركت قوات من الجيش في جهود الإطفاء".

ومع احتدام النيران وانتشار الدخان الكثيف أغلقت سلطات الاحتلال الطرق وطلبت من السكان الجلاء عن منازلهم.

حرائق كريات شمونة وما جاورها تزامن معها اشتعال تصريحات القادة السياسيين في إسرائيل

حرائق كريات شمونة وما جاورها تزامن معها اشتعال تصريحات القادة السياسيين في إسرائيل وبالصدفة اتفقوا فيها أغلبية ومعارضة، حيث قال يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل إن الشمال يشتعل ويحترق معه الردع الإسرائيلي متهما حكومة نتنياهو أنها لا تمتلك إدارة أو استراتيجية لهذا الصراع، ولم يكتف لابيد بهذا الاتهام بل وصف حكومة نتنياهو بأنها الأكثر فسادا في تاريخ إسرائيل وإنها لا تهتم بالشمال ولا بالجنوب.

وفي سياق منفصل، يتوجه الأمين العام لحلف الناتو إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد غدٍ الأربعاء ، في زيارة تستغرق يومين؛ لعقد محادثات مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، تتناول أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وأوضح الناتو أنه من المقرر أن يعقد ستولتنبرج وستوب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ثاني أيام الزيارة، كما سيشارك المسئولان في مناقشة خاضعة للإشراف يستضيفها المجلس الأطسي في فنلندا.

ومن المقرر أن يلتقي أمين عام الناتو برئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو، ووزيرة الخارجية إيلينا فالتونين، وكذلك وزير الدفاع أنتي هاكانين.

من المتوقع أن تبحث الاجتماعات المشتركة بين الأمين العام للناتو والمسئولون الفنلنديون رفيعو المستوى أحدث التطورات في الأزمة الروسية-الأوكرانية، بجانب الجهود التي تبذلها فنلندا في أمن ودفاع الحلفاء باعتبارها عضوًا حديثًا في حلف الناتو.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن الصفقة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، وقال إنها تصب في صالح إسرائيل، هي صفقة تعني استسلامها، وإنهاء الحرب دون تحقيق هدفها الأساسي، المُتمثل في القضاء على حركة "حماس"، على حد زعمه.