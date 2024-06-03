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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد احتراق الجليل الأعلى.. افيخاي: 30 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان

افيخاي
افيخاي

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه قبل قليل تم رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من لبنان نحو منطقة شمال هضبة الجولان سقطت في منطقة مفتوحة. 

وأضاف في بيان عبر حسابه: كما اعترضت الدفاعات الجوية مسيرة مفخخة اجتازت من الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة كرن نفتالي، كما سقطت مسيرة مفخخة أخرى اجتازت من لبنان في منطقة مفتوحة. 

وزعم أفيخاي: بأنه في المقابل سقطت في منطقة المطلة مسيرة درون مفخخة اجتازت من لبنان، وبعد ذلك بقليل أطلق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان الحادث انتهى.

وأضاف: خلال الساعات الأخيرة هاجمت طائرة لسلاح الجو مخربًا لحزب الله تم رصده في منطقة الناقورة، وفي وقت سابق هاجمت طائرات حربية مبنى عسكريًا لحزب الله في منط حنين.

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