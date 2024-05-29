خبير بيئى: مصر خطت خطوات جادة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية

تحدث الدكتور علاء سرحان، أستاذ التغيرات المناخية، عن التقدم الذى حققته مصر فى مؤشر أداء تغير المناخ هذا العام واحتلالها المرتبة الـ 22، قائلا:" فى السنوات القليلة الماضية الدولة المصرية خطت خطوات جادة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية".

الدولة تعاملت مع ملف التغيرات المناخية كقضية وجودية

وأضاف علاء سرحان خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعاملت مع ملف التغيرات المناخية كقضية وجودية، وإن كان مسئولية مصر التاريخية والحالية فى الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى بشكل عام على مستوى العالم أقل من 1%.

الدولة المصرية لديها تحديات خاصة أن النظام الإيكولوجى فيها حساس

ولفت علاء سرحان أن الدولة المصرية لديها تحديات خاصة أن النظام الإيكولوجى فيها حساس، ومصر لديها السواحل الشمالية والبحر الأحمر، والثروات الهائلة من الشعب المرجانية والسياحة والأسماك ستتأثر بسبب تداعيات التغيرات المناخية، ولذا فإن الدولة فى السنوات القليلة الماضية تنبهت إلى أنه حفاظا على نوعية وجودة الحياة كان عليها أن تأخذ إجراءات حمائية استباقية.

جدير بالذكر أن مجدي علام، الخبير البيئي، كشف عن أهمية احتفالية يوم الأرض العالمي، موضحًا أن الهدف من هذه الاحتفالية الإشارة إلى أهمية الغطاء الأخضر في تنقية المناخ من ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضح “علام”، خلال حواره مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة “dmc"، أن من خلال الاحتفال باليوم العالمي للأرض سيتم مواجهة التغيرات المناخية وخفض معدلات التلوث، وذلك من خلال الغطاء الأخضر.

وشدد على أن مصر تبذل الكثير من الجهود في هذا الإطار، وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخفض معدلات التلوث، منها إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع السيارات الكهربائية، والتوجه إلى البيئة الخضراء.

أبرز المعلومات عن يوم الأرض العالمي وقصة الاحتفال:

- يرجع تاريخ يوم الأرض لمؤسسة "جايلورد نيلسون" السيناتور الأمريكي، عندما زار ولاية كاليفورنيا مع مساعده "دنيس هايس سانتا باربارا"، وساء كثيرًا عندما شاهد كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية، والتى تؤثر على البيئة وحياة الأسماك والطيور المائية ويؤدي إلى موتها.

يوم الأرض العالمي



- يحتفل أكثر من 193 دولة باليوم العالمي للأرض.

- -عندما عاد نيلسون إلى واشنطن قام بعرض قانون يخصص يوم 22 أبريل من كل عام عيدًا قوميًا للاحتفال بكوكب الأرض، إلا أن فكرته لم تلقَ ترحيبًا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ظنًا منهم بأن الشعب لا يهتم بقضايا

البيئة، ولكن خرج 20 مليون شخص لدعم فكرة الاحتفال بيوم الارض، وطرح السيناتور فكرته مجددًا ليتم الموافقة عليها ويصبح للأرض عيدًا خاص بها.