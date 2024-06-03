تعرف على مشروعات هيئة تنمية الصعيد بمحافظة الأقصر

صرح اللواء أ.ح. مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بأن الهيئة عن تلعب دورا كبيرا في تنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر برعاية ودعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بهدف دعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة و لأهالينا بمحافظات الصعيد ، وخلق فرص إستثمارية ذات عائد إقتصادى تنموي.



وأكد صالح أن خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي صعيد مصر فى ظل رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف أنه في إطار بروتوكول التعاون المفعل بين هيئة تنمية الصعيد و محافظة الأقصر بتخطيط و تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة، و الإستفادة من الميزات التنافسية بمراكز و قرى المحافظة، بدأنا العمل في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق تنمية غير مسبوقة بمحافظة الأقصر ومنها :

المشروعات التنموية في محافظة الأقصر



- مجمع الصناعات الغذائية و التعبئة بقرية الكيمان بمركز اسنا حيث بلغت نسبة التنفيذ 98 % ، يعتمد المجمع على تجفيف الخضروات والنباتات الطبية و العطرية و التى تتميز بها محافظة الاقصر والتى تعتمد على التجففيف الشمسى و المرحلة الاولى للمجمع هو تجفيف الطماطم الشمسي، وتم تجهيز المجمع بجميع المرافق وكذلك بعدد 3 منشر وخط انتاج ( فرز – غسيل – تقطيع – تعبئة – ميزان حمولة 2 طن ) وثلاجة كبيرة تتسع لحمولة من 2 الى 3 حاوية.

-أما المشروع الثانى فهو المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب بمركز اسنا : نسبة التنفيذ 98 % ، حيث يقع المشروع على مساحة 600 متر على طابقين ويوجد به ورشة خياطة على كامل المساحة تم تجهيزها بماكينات خياطة حديثة

( خياطة – سرفلة – عراوى – زرارير – مقص كبير –مكواة بخار ) وكذلك عدد4 ورش للاعمال الحرفية و التراثية ، يعمل المجمع على تدريب السيدات داخل القرية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، و محافظة الأقصر.

-والمشروع الثالث هو مجمع الخدمات الصناعية بقرية السلام بمركز أرمنت المجمع تم الانتهاء من جميع الانشاءات، يقع المشروع مساحة 1200 متر يوجد به عدد 8 ورش و 3 معارض لهذه الورش وغرف للادارة و الامن وكاميرات للمراقبة ودورات مياه واوفيس وبه ورشة خياطة على كامل المساحة تم تجهيزها بماكينات خياطة حديثة ( خياطة – سرفلة – عراوى – زرارير – مقص كبير –مكواة بخار ) وكذلك ورش صناعات حرفية تراثية

-والمشروع الرابع والاخير بمحافظة الاقصر هو مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بمركز إسنا تم الانتهاء من جميع الانشاءات و التشطيبات وجارى توصيل المرافق به وهوعلى مساحة 1200 متر يوجد به عدد 8 ورش و 3 معارض لهذه الورش وغرف للادارة و الامن وكاميرات للمراقبة ودورات مياه واوفيس وبه ورشة خياطة تم تجهيزها بماكينات خياطة حديثة ( خياطة – سرفلة – عراوى – زرارير –مقص كبير –مكواة بخار ) وكذلك ورش صناعات حرفية تراثية.

ومن جانبة ثمن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جهود هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ، مؤكدا على الهيئة تخلق فرص عمل للشباب من خلال استغلال مقومات المحافظة ، كما أكد على أن الأقصر تتمتع بموقع جغرافي يتوسط محافظات صعيد ، كما انها تحتوي على العديد من الأنشطة الاقتصادية ذات التنافسية فهي تتسم بقطاع زراعي نشط نتيجة مناخها المثالي لأنها تتمتع بالمناخ الأمثل.

كما تمتلك المحافظة ثلاثة مناطق صناعية وهم: الأولي منطقة البغدادي ( والثانية بمدينة “طيبة الجديدة” في شمال المحافظة والثالثة بمدينة أرمنت حيث ترتبط تلك المناطق بمطار الأقصر الدولي وبشبكة الطرق برية والسكك الحديدية، مما يتيح للمستثمرين الوصول مباشرة إلى صعيد مصر، ومختلف الوجهات الدولية المتاحة باستخدام العديد من وسائل المواصلات والنقل الفعالة.

واضاف الدكتور ابراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد ان المشروعات التنموية التى تنفذها الهيئة تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة و القضاء على البطالة لابناء محافظة الاقصر والاستفادة من الميزات التنافسية بمنطقة الانشاء ( حرف يدوية ،حرف تراثية ،قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ،.....)

وتحقيق العائد الاستثمارى من هذه المشروعات هو تحسين جودة المواطنين العاملين بهذه المشروعات وذلك من خلال توفير عائد مادى لتحسين جودة الحياة لهم ، مؤكدا أن جميع المشروعات التى تنفذها الهيئة تحافظ على البيئة.