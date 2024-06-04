"مين فاتن حمامة دي".. كواليس أصعب أيام عاشها عمر الشريف مع الزهايمر

عانى الفنان عمر الشريف في آخر شهور حياته من مرض ألزهايمر، حيث نسى معارفه وأقاربه وأصدقاءه وأشهر أعماله الفنية والدرامية وعاش في عزلة ونسيان حتى توفي بالقاهرة يوم الجمعة 10 يوليو 2015، إثر نوبة قلبية حادَّة، عن عمر ناهز 83 عامًا.

عالم الآثار الشهير والصديق المقرب للفنان المصري الذي احترف التمثيل عالميًا وترك بصمة سينمائية في أوروبا وأمريكا، زاهي حواس كشف كواليس شهور عمر الشريف الأخيرة في الحياة وكيفية تعامله مع مرض الزهايمر الذي وصفه بأنه أخطر من السرطان.

وقال حواس إن مرض عمر الشريف جعله “لا يعرف أحدًا على الإطلاق”، مؤكدًا أنه لم يتركه ولو للحظة واحدة وداوم على زيارته يوميًا، بل كان يصطحبه في كل مكان يذهب إليه سواء سهرة أو حفل عشاء.

حرص حواس على اصطحاب عمر الشريف في كل مكان يذهب إليه

ولفت إلى أن المشكلة كانت تحدث عندما يسافر إلى الخارج من أجل أي مهمة عمل، مردفًا: “كان يذهب حينها لإدارة فندق سميراميس ويسأل عني بالاسم فالمرض جعله يعرف اسمي فقط لكنه لم يكن يعرف صفتي وشخصي”.

وأشار إلى أنه كان في وحدة شديدة وابنه طارق نجل سيدة الشاشة فاتن حمامة كان مشغولًا بسفرياته، وذكر أنه في إحدى المرات هاتفته إدارة سميراميس وأخبروه بأن عمر الشريف “هيموت عليك وعايز”.

وعن الأنباء التي خرجت عن بكاء عمر الشريف على فاتن حمامة التي توفيت في 15 يناير 2015، أفاد أنه عند زيارته له بعد وفاتها، أخبره أن فاتن حمامة توفيت، فرد قائلًا: “مين فاتن دي”، فأجاب “أم طارق(يقصد ابنه)”، فعقب : “أم أخويا”.

تزوج عمر الشريف فاتن حمامة في 1955 بعد قصة حب

وتزوَّج عمر الشريف الفنانةَ فاتن حمامة عام 1955 بعد قصَّة حب من أجمل قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ومثَّلا معًا العديد من الأفلام أولها صراع في الوادي، وآخرها نهر الحب، وقد تحوَّل عمر الشريف إلى الإسلام من أجل الزواج بها، وأنجب منها ولدًا وحيدًا هو طارق الشريف الذي ظهر بعمر الثامنة في فيلم دكتور جيفاغو، ثم طلَّقها عام 1974، ولم يتزوَّج بعد ذلك أبدًا.

وتابع حواس: “يا عيني لم يكن يعرف فاتن ولا ابنه طارق ولا حد خالص”، مشيرًا إلى أن ابنه طارق تأثر للغاية من مرض والده لكنه كان قليل الكلام ولا يشتكي، جاء ذلك في لقاء مع قناة “بودكاست لحظات” في موقع “يوتيوب”.

ومرض الزهايمر أو خرَف الشيخوخة هو مرضٌ تحلليٌ عصبيٌ مزمنٌ، عادةً ما يبدأ بطيئًا ويزداد سوءًا بالتدريج مع مرور الوقت. يُعتبر سببًا لحوالي 60-70% من حالاتِ الخَرَف. يبدأ عادةً بحدوث صعوبةٍ في تذكر الأحداث الأخيرة، ومع تقدم المرض، تظهرُ أعراضٌ تتضمن مشاكلًا في اللغة، وتَوَهانًا (يشملُ الضَياع بسهولة)، وتقلباتٍ في المزاج، وضعفًا في الدافِع، عدم القُدرة على العناية بالنفس، ومشاكلًا سلوكية.

ومع ازدياد سوء حالة الشخص، فإنهُ غالبًا ما ينسحبُ من بيئة الأسرة والمجتمع. وتدريجيًا، يفقدُ الشخص وظائفه الجسمية، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة. تختلفُ سرعة تقدم المرض من حالةٍ لأخرى، ولكن على الرغم من هذا، إلا أنَّ متوسط العُمر المتوقع بعد التشخيص يتراوح بين 3-9 سنوات.