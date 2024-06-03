الإثنين 03/يونيو/2024 - 07:22 م 6/3/2024 7:22:57 PM

تشهد الإسكندرية حالة أمنية هادئة وتشهد استتبابًا وحالة رضا من المواطنين منذ تولى اللواء صبرى عزب حكمدار الإسكندرية المسئولية كقائم بأعمال مدير الأمن.

والحقيقة أن خدمات المديرية تطورت كثيرًا للأفضل للتسهيل على المواطنين لقضاء حوائجهم فى جميع القطاعات والفروع، وعلى سبيل المثال قطاعا المرور والأحوال الشخصية، أيضًا شهدت أقسام الشركة تطورًا فى التعاملات مع المواطنين خاصة ضباط المباحث بفضل تعليمات اللواء بهاء زحير مدير المباحث واهتمامه الكبير بمعاملة المواطنين المعاملة الإنسانية خاصة كبار السن، وأيضًا جعل ضباط المباحث ينتشرون بالشارع السكندرى لمنع الجريمة قبل وقوعها والقبض على المسجلين الخطر والمشاغبين، ومعه تقلصت الجريمة وعاد الهدوء خاصة بالمناطق الشعبية والتى كان ينتشر بها القلق والشجار المستمر وتهديد الضعفاء.

فضلًا عن تعليمات اللواء صبرى عزب بتكثيف الدوريات الراكبة والتى أصبحت تحوم وتلف جميع شوارع الإسكندرية عدة مرات يوميًا فى جميع المناطق والأقسام مما يعطى شعورا بالأمن للمواطنين وإمكانية حل المشكلة قبل وقوعها وقبل انتقالها لقسم الشرطة.

وفى قطاع المرور تشهد شوارع الإسكندرية سيولة كبيرة فى المرور بسبب تواجد الضباط بالشوارع للقضاء على التكدس والتعامل مع المركبات المخالفة، كما تشهد مناطق ومراكز استخراج التراخيص سهولة ويسرا فى التعامل مع المواطنين وحل مشاكلهم بتعليمات من اللواء محمد البندارى مدير مرور الإسكندرية وهو رجل يتواجد بصورة دائمة بالشارع للاطمئنان على سيولة المرور.

كما يقوم اللواء مدحت عبدالملاك نائب مدير المرور بتفقد مناطق استخراج التراخيص سواء فى محرم بك أو أبيس أو المنتزة، وإذا تحدثنا عن مرور محرم بك يكفى القول بالتطوير الذى يحدث هناك فى وجود العقيد أحمد الشورى رئيس الوحدة الذى حول مرور محرم بك إلى خلية نحل تعمل لصالح المواطنين وتسهيل الإجراءات وهو دائمًا يجلس خارج مكتبه ويمر على العاملين بالوحدة، أيضًا يتم ذلك فى وحدة مرور أبيس الذى يرأسها المقدم حاتم العتال بعد إنجازاته السابقة فى مرور المنتزه قبل التحاقه بأبيس، أما المقدم محمد حبكة رئيس وحدة المنتزه فقد نجح فى القضاء على الوسطاء الذين يبتزون المواطنين خارج الوحدة ويقوم بنفسه بخدمة الراغبين فى الخدمة داخل الوحدة.

وكلنا نعلم أن الشواطئ فتحت أبوابها للمصطافين وسيزيد الزحام بسبب الزائرين من المحافظات الأخرى وستزدحم الإسكندرية خاصة بطريق الكورنيش وذلك يستلزم مجهودًا مضاعفًا من اللواء محمد البندارى ورجال المرور حتى تنتهى فترات الزحام على خير.

أما خدمات الأحوال الشخصية فقد شهدت تطورًا جديدًا فى مجال خدمات الرقم القومى وشهادات الميلاد والخدمات الأخرى، ويقوم اللواء أيمن جنيدى مدير مصلحة الأحوال المدنية بتفقد مراكز المصلحة للاطمئنان على سير العمل ووضع تصور جديد للأماكن التى لم يشملها التطوير حتى تصبح الإسكندرية سباقة فى تطوير مراكز الأحوال الشخصية حتى تليق بالمواطن السكندري، حتى أصبح من السهل اليوم استخراج بطاقات الرقم القومى وخلافه دون زحام أو معوقات بسبب الرقابة الشديدة التى يفرضها اللواء أيمن جنيدى على جميع المراكز وخاصة وحدة مديرية الأمن القديمة.

أود القول إن جميع القطاعات الأمنية فى الإسكندرية تعمل بكفاءة عالية بسبب حالة الحب التى تسود بين الضباط وبين اللواء صبرى عزب مما ينعكس ذلك على الشارع السكندرى الذى يشهد حالة من الانسجام والرضا بسبب تطوير المنظومة الأمنية وتغيير الأفكار القديمة السابقة، وخاصة منظومة الأمن الوطنى التى تعمل دائمًا لحفظ الأمن والأمان بالإسكندرية برئاسة اللواء عماد فهمى القائم بأعمال مدير الجهاز، وهو الشخصية المحبوبة من المجتمع السكندرى ورموزه.

أريد أن أقدم فى النهاية كل الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية لأنه السبب الأول والأخير فى تطوير المنظومة الأمنية وتطوير فكرها لتواكب عصر الجمهورية الجديدة، والذى بفضله نشعر بالأمن والأمان فى كل نواحى مصرنا الغالية.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية

