تباين آراء طلاب الثانوى الأزهرى بالإسكندرية حول امتحان القرآن الكريم

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين الطلاب الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الإسكندرية، عقب خروجهم من لجان الامتحانات التى بدءت صباح اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالى، اكد الطلاب على سهولة امتحان مادة القرآن الكريم التي أداها الطلاب اليوم الشعبة الأدبية في لجان المحافظة معبرين عن سعادتهم بسهولة الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، حول امتحان مادة القرآن الكريم الذي أداه الطلاب اليوم بين صعوبته وسهولته، ولكن النسبة الأكثر بين الطلاب رأت أنه كان سهلًا ومباشرًا. ولكن يوجد به تريكات لتميز الطالب ،وكشف بعض الطلاب إن امتحان القرآن الكريم كان سهلًا، وشعرنا بحالة ارتياح كبيرة، بينما قال عدد من الطلاب أنه لم يكن بهذه السهولة.

رصدت " الوفد " اراء طلاب الثانوى الازهرى حول امتحان القران الكريم .

عبر مكرم السيد طالب الامتحان كان سهل جدًا أسهل من أي سنة فاتت لم يوجد أي حاجة صعبة وحلينا والوقت كمان كان مناسب مؤكدًا أن أسئلة الامتحان كانت مباشرة.

وعبرت نسمة السيد طالبة عن فرحتها الشديدة هى واصدقاءه لسهولة امتحان مادة القران الكريم، مؤكدة أن أي طالب مذاكر هيحل الامتحان في نصف الوقت لأنه كان مباشر وسهل، والحمدلله ربنا كرمنا وحلينا، بينما يرى طالب آخر، أن الامتحان كان صعب جدًا والأسئلة كانت صعبة جدًا، والوقت لم يكن مناسبًا أبدًا، يوجد به تريكات كثيرة تحتاج الى تركيز ووقت.

من جانب أخر قامت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان معهدي بنين برج العرب وفتيات الشعراوي

أجهزة الكشف عن المعادن

كما تفقدت مركز توزيع الأسئلة؛ واطمأنت على خروج الأسئلة في الوقت المحدد لها، مشددة على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وكذلك التأكد من عمل أجهزة الكشف عن المعادن وسلامتها.

وأكدت على أهمية دور الموجه داخل اللجنة والالتزام بفض المظاريف أثناء وجوده، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

الجديد بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت يوم السبت الماضي، حيث يبلغ عدد طلابها 2613 طالبًا وطالبة بمختلف معاهد المحافظة.