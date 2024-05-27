نصائح مهمة لتجنب المرأة أعراض الشيخوخة بعد الأربعين (فيديو)

قالت الدكتورة تقى وائل، أخصائية الطب النفسي، أن المرأة خلال سن الأربعين تقل الهرمونات بشكل متدرج ما يسبب بداية أعراض الشيخوخة مثل شكل الجلد أو قوة العظام وظهور التجاعيد.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الإثنين، أنه لتجنب تلك الأعراض يجب على المرأة أن تلجأ للأكل الصحي وممارسة الرياضة في مختلف الأعمار حتى لا تكون عرضة لتلك الأعراض في السن المتأخرة.

وأوضحت أن هناك علاقات غير صحية سواء أهل أو ارتباط قد تؤثر على الصحة النفسية للسيدة وتتسبب في ظهور تلك الأعراض بعد سن الأربعين.

ونصحت بتخصيص جزء من اليوم للترفيه بعيدا عن الالتزامات والمسئوليات ما يشعر المراة بأن لها وقت خاص وتستطيع التقاط الأنفاس فيه، وأيضا ممارسة الرياضة الخفيفة، وجعل تلك الامور عادات يومية حتى تساعد على الحصول على صحة نفسية جيدة.

نصائح مهمة لتجنب المرأة أعراض الشيخوخة

اتباع نظام غذائي صحي:

تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات، الحبوب الكاملة، البروتينات الصحية (مثل الأسماك، الدواجن، واللحوم الخالية من الدهون)، والمكسرات والبذور.

تجنب الأطعمة المعالجة والمقلية والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة.

شرب الكثير من الماء:

الحفاظ على الترطيب بشرب كميات كافية من الماء يوميًا لتحسين مرونة الجلد وصحة الجسم العامة.

ممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي، الركض، السباحة، ورياضة رفع الأثقال لتحسين اللياقة البدنية والقوة العضلية.

ممارسة تمارين اليوغا أو البيلاتس لزيادة المرونة وتقليل التوتر.

العناية بالبشرة:

تنظيف وترطيب البشرة بانتظام باستخدام منتجات مناسبة لنوع البشرة.

استخدام واقي الشمس يوميًا لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تجنب التدخين وشرب الكحول بكميات كبيرة، لأنهما يمكن أن يضرا بالبشرة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

النوم لمدة 7-9 ساعات ليلاً يساعد على تجديد الخلايا وتحسين الصحة العامة.

إدارة التوتر:

استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، والتنفس العميق، والهوايات التي تساعد على الاسترخاء.

تقليل التوتر يساعد على الحفاظ على صحة العقل والجسم.

الرعاية الطبية المنتظمة:

إجراء الفحوصات الدورية والمتابعة مع الأطباء للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية محتملة.

الحفاظ على علاقات اجتماعية صحية:

الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع الأصدقاء والعائلة يمكن أن يساهم في تحسين الحالة النفسية والرفاهية العامة.