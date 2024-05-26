وزير الرياضة: اعتذرنا عما حدث بنهائي الكونفيدرالية وسعداء بتتويج الأهلي (فيديو)

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادته بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى التطور الذي تشهده الكرة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، السبت، أن الكرة المصرية مزاج عام، مهنئا النادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، متابعا أن جماهير الأهلي والزمالك هم الأبطال الحقيقيين في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

أشار إلى أن تهئنة الرئيس السيسي للأهلي اليوم وقبله الزمالك يؤكد دعمه الكامل للأبطال الرياضيين، مضيفا:"اعتذرنا عما حدث في تنظيم نهائي الكونفيدرالية، واليوم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا كان على أعلى مستوى".

وأشار إلى أن مصر ستخوض مباراة أمام بوركيا فاسو في تصفيات كأس العالم بمشاركة اللاعب محمد صلاح، وذلك يوم 1 يونيو المقبل.

الأهلي بطل إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.