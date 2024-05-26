رصيف غزة العائم يعمل بعد تضرر 4 سفن أمريكية (فيديو)

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الرصيف العائم على شاطئ غزة ما يزال يعمل بكامل طاقته بعد ربط الجزء العلوي، وذلك بعد انهيار جزء من الرصيف العائم في غزة بسبب الأمواج العاتية، جاء ذلك وفقا لقناة الـ"العربية".

وأضافت القايدة أن اثنتين من السفن المتضررة راسيتان على الشاطئ بالقرب منه، بينما ترسو اثنتان بالقرب من عسقلان، مضيفة أن الجهود جارية لاستعادة السفن، بينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأنهت أمريكا بناء الرصيف قبل أسبوع بهدف إيصال مساعدات أكثر إلى قطاع غزة بعد قيود فرضتها إسرائيل على إيصالها برا، فيما أعلنت الأمم المتحدة وصول 97 شاحنة مساعدات عبر الرصيف المؤقت إلى قطاع غزة مع ازدياد حاجة النازحين لتلك المساعدات، خاصة مع استمرار الحرب منذ أكثر من 7 أشهر.

تضرر 4 سفن بحرية أمريكية

وتضررت 4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بقطاع غزة بأحوال الطقس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بتضرر 4 سفن تابعة للبحرية للأمريكية قد تضررت وهي في مهمة لتقديم الدعم الإنساني للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب الطقس السئ.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن السفن البحرية الأمريكية قد ابتعدت عن مراسيها على شواطئ قطاع غزة، وأن الجهود الأمريكية تتواصل لإصلاح وإعادة السفن تجري بمساعدة البحرية الإسرائيلية.

وأشارت في وقت سابق إلى أن طوف أمريكي كان يستخدم لنقل المعدات الإنسانية إلى الرصيف البحري الأمريكي شمال غزة، قد انفصل عن السفن الأمريكية بسبب الرياح والأمواج الشديدة، حتى توقف عند الشاطئ مدينة أشدود مبتعدا عن شواطئ القطاع.