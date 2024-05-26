الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اللجنة الإعلامية لقضايا المرأة تروج لقانون الأحوال الشخصية الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم  اجتماع اللجنة الاعلامية  مع مجموعة من  الإعلاميين والصحفيين  و ذلك لمتابعة الخطة الإعلامية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة و الخطة الاعلامية للحوار المجتمعي حول قانون الاحوال الشخصية الجديد .   

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يقام هذا اللقاء لمدة يومين بحضور إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من عدة محافظات، وتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل لوضع الخطة الاعلامية ، و طرح عليهم ابرز المتغيرات حول قانون الاحوال الشخصية للمسيحين و موقفه الحالي. 

 

يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع قانون أسرة اكثر عدالة لكل المصريين، والذي ينفذ بالشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.


 

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