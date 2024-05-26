اللجنة الإعلامية لقضايا المرأة تروج لقانون الأحوال الشخصية الجديد

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم اجتماع اللجنة الاعلامية مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين و ذلك لمتابعة الخطة الإعلامية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة و الخطة الاعلامية للحوار المجتمعي حول قانون الاحوال الشخصية الجديد .

يقام هذا اللقاء لمدة يومين بحضور إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من عدة محافظات، وتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل لوضع الخطة الاعلامية ، و طرح عليهم ابرز المتغيرات حول قانون الاحوال الشخصية للمسيحين و موقفه الحالي.

يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع قانون أسرة اكثر عدالة لكل المصريين، والذي ينفذ بالشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.



