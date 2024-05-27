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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هل الرجل أذكى من المرأة؟ أستاذ علم اجتماع يجيب (فيديو)

الذكاء
الذكاء

 أكد الدكتور محمد عبدالرحمن، أستاذ علم الاجتماع  بكلية البنات جامعة عين شمس، أنه الفرق بين الرجل والمرأة ليس كبيرًا في مسألة زيادة الذكاء أو قلته.

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 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الإثنين، أن هناك اتجاهات للتقليل من شأن المرأة نتيجة أمور اجتماعية مثل الثقافة، أو قلة الدين، رغم أن المرأة هي التي تبني المجتمع.

 

المرأة قد تتفوق على الرجل:

 أوضح، أن هناك اختلافات في أسلوب الحياة والعلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، فقد تكون المرأة لديها الغيرة أعلى من الرجل، ومثلًا المرأة الجميلة قليلة الحظ، وقد تكون المرأة سريعة في إصدار الأحكام، ولديها الذاكرة القوية ولا تنسى الإساءة بسهولة بعكس الرجال.

 وأشار إلى أن المرأة قد تكون أذكى من الرجل في بعض الأحيان، وذلك حسب اختلاف الشخصيات، ويكون معدل القلق عندها أكبر بكثير من الرجال.

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