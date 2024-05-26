وزير البترول يكشف تكلفة إمداد الكهرباء بالغاز والمازوت (فيديو)

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تكلفة إمداد وزارة الكهرباء بالغاز، مؤكدًا أن البترول تتحمل فرق التكلفة الذي يقدر بـ70 مليار جنيه إضافة إلى 40 مليارا في المازوت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، السبت، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ15 مليار جنيه بخلاف الـ120 مليار جنيه فرق التكلفة.

وأوضح أن تخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية ولكن يوجد خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.

وأشار إلى أن دعم الوقود والمحروقات يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات، مؤكدا أن تكلفة أسطوانة البوتوجاز 300 جنيه ويتم بيعها للمواطن بـ 100 جنيه.

السيسي: الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء

فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة.

وأوضح “السيسي”، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بجنوب الوادي، السبت: “لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي من المواطن هاخد ثمنها الضعف عن الوقت الحالي”.

وأضاف: "هو ممكن الكهرباء تشتغل الـ24 ساعة آه طبعًا.. المحطات موجودة بس هنجيب منين وبكام تكلفة التشغيل".