نشرة التوك شو.. الأهلي بطل إفريقيا وتكلفة ضخمة لدعم الكهرباء والخبز

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الرصيف العائم على شاطئ غزة ما يزال يعمل بكامل طاقته بعد ربط الجزء العلوي، وذلك بعد انهيار جزء من الرصيف العائم في غزة بسبب الأمواج العاتية، جاء ذلك وفقا لقناة الـ"العربية".

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رصيف غزة العائم يعمل بعد تضرر 4 سفن أمريكية (فيديو)

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادته بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى التطور الذي تشهده الكرة المصرية.

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وزير الرياضة: اعتذرنا عما حدث بنهائي الكونفيدرالية وسعداء بتتويج الأهلي (فيديو)

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تكلفة إمداد وزارة الكهرباء بالغاز، مؤكدًا أن البترول تتحمل فرق التكلفة الذي يقدر بـ70 مليار جنيه إضافة إلى 40 مليارا في المازوت.

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وزير البترول يكشف تكلفة إمداد الكهرباء بالغاز والمازوت (فيديو)

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مباراة الأهلي والترجي كانت صعبة، بسبب فرض الاتحاد الإفريقي ضوابط صارمة، مضيفا: "قعدنا نشتغل أسبوع نروح ونيجي معاه لحد ما قدرنا نخرج بالمباراة بالصورة اللي تليق بالدولة المصرية اللي علمت القارة الإفريقية كرة القدم وصناعتها وتنظيمها".

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المدير التنفيذي للنادي الأهلي: لم نر النوم طوال 7 أيام (فيديو)

هنأت مها سلامة، والدة مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، الشعب المصري وجمهور القلعة الحمراء بتتويجه لقب دوري أبطال إفريقيا، موجهة الشكر لكل من هنأها بالفوز.

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والدة مصطفى شوبير: "ابني تفوق على أبوه بالأهلي وهيكون أحسن حارس بإفريقيا"

أكد الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، أن الحرب الروسية الأوكرانية، كانت فرصة كبيرة للإعلام العربي من أجل منافسة الإعلام الغربي في تغطية الحرب، وكان السبب الرئيسي في ذلك أن النيران ليست مشتعلة في العالم العربي.

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ياسر عبدالعزيز يكشف سبب تغطية الإعلام العربي لحرب أوكرانيا أفضل من غزة

كشف الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، جهود مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أن مجهوداتها لم تتوقف لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل التعنت وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني.

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مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: مصر حائط صد لمخطط تهجيرغزة (فيديو)

هنأ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشعب المصري وجماهير القلعة الحمراء بتتويج النادي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي بعد التتويج بأبطال إفريقيا: الأحمر أحد عناوين مصر المشرفة (فيديو)

أعلنت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل تفاصيل فرص العمل التي توفرها الوزارة، موضحة أن وزارة العمل تمتلك 83 مركز تدريب في المحافظات ويتم تدريب الشباب بها على المهن والحرف المختلفة لكي يتم تجهيز الشاب لسوق العمل الداخلي والخارجي.

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"العمل": سننقل 5 آلف عامل لوظائف زراعية بالليونان.. برواتب 1200 يو

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن سعر الحج السياحي يبدأ من 230 ألف جنيه، موضحًا أن هناك بعد الخدمات التي تقدم لعدد من الأفراد ويكون عددهم محدود ومن أصحاب القدرات المالية المرتفعة ويصل سعر الحج في هذا البرنامج لمليون جنيه ولا يتعدى عدد الحجاج في هذا الـ300 حاج وليس كما يتداول البعض بأن عددهم يتخطى الـ800 حاج.

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شركات السياحة: عدد الحجاج يصل لـ41000 حاج.. والأسعار تصل لمليون جنيه

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لاعتبارات سياسية وعسكرية.

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أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة "الأونروا" في غزة، أن قطاع غزة يمر بأوضاع خطيرة وانتشار الأمراض بصورة غير مسبوقة وانتشار أمراض الكبد الوبائي والتي تنتشر بصورة رهيبة والالتهاب الرئوي ايضًا والذي لم يكن يعرفه الفلسطينيين في قطاع غزة.

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متحدث "الأونروا": لا دواء أو ماء وغذاء.. حكم نهائي لموت الفلسطينيين في القطاع

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الفترة الماضية شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر وتم بحث كل المعوقات لهذه الصناعة وتم عقد العديد من الاجتماعات، موضحًا أن في بداية العام كان هناك عقبات أمام شركات ومصانع الأدوية بسبب عدم القدرة على تدبير الدولار، منوهًا بأن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.

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هيئة الدواء: ناقشنا مجموعة من أسعار الأدوية لرفعها الفترة المقبلة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه.

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السيسى: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة

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السيسي: لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي من المواطن هاخد الضعف