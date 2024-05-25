السيسى: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه.

وقال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بجنوب الوادي، اليوم السبت، إن الدولة تدعم رغيف الخبز بمبالغ كبيرة جدًا، لافتا إلى أن تكلفته الحقيقية تصل إلى جنيه وربع .

وتابع أن :"رغيف العيش بيتكلف جنيه وربع.. جنيه وربع.. أصل فيه ناس مش بتحب تتكلم.. ليه مش بتكلم وتقول.. هو عيب ولا حرام.. لا عيب ولا حرام".

وأضاف السيسي أن :"الرغيف أبو شلن بيتكلف جنيه وربع.. بعد ما كانت ميزانية الدولة تتكلف دعم لرغيف الخبز يصل إلى 20 – 30 مليار.. أصبح 120 – 130 مليار.. الرغيف أبو 5 صاغ ثمنه جنيه وربع.. بيكلفنى 130 مليار جنيه".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح محطتي مياه بمنطقة توشكى، كما شهد الرئيس أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محور شرق العوينات.

وشهد الرئيس السيسي أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محوري الدكتور هشام عرفات واللواء سمير فرج.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة ليشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي، وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خصوصًا عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

أن لدي فرصة أزود القمح بنسبة 20% ذرة، ولدي المقدرة لأفعل ذلك على أساس علمي، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يعي المواطن أن الدولة تحاول موازنة الطاقة الخاصة بها لصالح المواطن