نشرة التوك شو.. صورة محمد شبانة على قوائم الاغتيالات الإسرائيلية وصدمة الطقس

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن رد فعل إسرائيل على قرارات المحكمة الدولية شديد الوضوح، لأنهم اعتادوا على عدم المساءلة على أي جريمة، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة إرهاب منظم.

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حركة فتح: ما تقوم به إسرائيل هو أعلى أشكال الإرهاب (فيديو)





عقب الكاتب الصحفي محمد شبانة، على نشر صورته من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” كقائد لواء بالقسام في رفح وأنه نجا من عملية اغتيال تمت اليوم في المدينة المكتظة بالسكان.

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محمد شبانة يسخر من وضع إسرائيل صورته ضمن قوائم الاغتيال.. “جهل وعبط”



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.

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بكري: "علي حسين مهدي تاب عن أخطائه وسيعود لتأييد مصر" (فيديو)



قال الفنان أمير المصري، إن تضامنه مع القضية الفلسطينية ومطالبته بإيقاف العدوان على قطاع غزة أثر على عمله وتسبب في فقدانه لمعارف وشخصيات مهمة، مردفًا: “عرفت حقيقة الناس وأشعر أن هذه القضية أهم من أي شيء ومن أي دور”.

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أمير المصري يعلن عن فسخ التعاقد معه في عمل فني بسبب إسرائيل.. "الرسالة وصلت"



أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد الفترة من 2014 بسبب ضعف القطاع الخاص.

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خبير اقتصادي: الدولة اضطرت للتدخل بقوة بالمشروعات الاقتصادية لضعف القطاع الخاص



كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن صدمة بشأن الطقس، مشيرة إلى أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي متوقع تكرارها الأسبوع المقبل.

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الموجة الحارة ستتكرر قريبا.. الأرصاد تكشف صدمة عن حالة الطقس (فيديو)



قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن الشيخ عبدالله رشدي ، لديه شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "متخيله واقف بعربية دين فى الشارع.. وهو واخده تجارة”.

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محمد الباز عن عبدالله رشدي: متخيله واقف بعربية دين فى الشارع (فيديو)



علق الفنان أحمد العوضي على نجاح مسلسل حق عرب الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، قائلا: “هذا فضل ربنا ودعم أخواتي”.

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سخر الإعلامي عمرو أديب، من جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بعد نشره صورة الناقد الرياضي المصري محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، على أنه أحد قادة كتائب القسام.

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عمرو أديب ساخرا من نشر إسرائيل لصورة محمد شبانة: كانوا بيدوروا في جوجل .. صور

