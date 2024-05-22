بحوث الصحة الحيوانية ينفذ 20 ندوة ارشادية بالدقهلية للتوعية بطريقة اختيار وذبح الاضحية

شارك فريق من الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة مكون من ٣٠ باحث في عمل 20 ندوة بمختلف قري ومراكز محافظة الدقهلية.

و ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك تم التخطيط لعمل برنامج توعيه للمواطنين والجزارين وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة الاضاحى من خلال عملية التداول الصحى للحوم والتخلص الامن من مخلفاتها والقضاء على ظاهرة الذبح بالشوارع ولضمان فحص لحوم الأضاحي خلال أيام العيد.

اقيمت الندوات بغرض رفع الوعى عن أحكام الاضاحى والمعاملات الصحيحه لها موضحين طرق الذبح الشرعي وكيفية اختيار الاضاحى وتجهيزها وتداولها وتخزين اللحوم بطريقة صحيحة مع إلقاء الضوء على أماكن الذبح وطرق التواصل مع الاشراف البيطرى عليها و وذلك من خلال التنسيق بين مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ومدرية الطب البيطري ومجالس المدن و الوحدات المحلية وفق كتاب دورى وزارة التنمية المحلية