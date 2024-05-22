الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث الصحة الحيوانية ينفذ 20 ندوة ارشادية بالدقهلية للتوعية بطريقة اختيار وذبح الاضحية

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك فريق من الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية  بالمنصورة مكون من ٣٠ باحث في عمل 20  ندوة بمختلف قري ومراكز  محافظة الدقهلية.  

و ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك تم التخطيط لعمل برنامج توعيه للمواطنين والجزارين وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة الاضاحى من خلال عملية التداول الصحى للحوم والتخلص الامن من مخلفاتها والقضاء على ظاهرة الذبح بالشوارع ولضمان فحص لحوم الأضاحي خلال أيام العيد.

اقيمت الندوات بغرض رفع الوعى عن أحكام الاضاحى والمعاملات الصحيحه لها موضحين  طرق الذبح الشرعي  وكيفية اختيار الاضاحى وتجهيزها وتداولها وتخزين اللحوم بطريقة صحيحة مع إلقاء الضوء على أماكن الذبح وطرق التواصل مع الاشراف البيطرى عليها و وذلك من خلال التنسيق بين مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ومدرية الطب البيطري ومجالس المدن و الوحدات المحلية وفق كتاب دورى وزارة التنمية المحلية

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