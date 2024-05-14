10 ندوات توعية بالمشكلات المجتمعية بالعريش



نظمت وحدات السكان الفرعية بالمدن الساحلية بمحافظة شمال سيناء، العريش ، بئر العبد ، الشيخ زويد ، رفح المصرية و مدن وسط سيناء نخل ، الحسنة 10 ندوات توعوية ، تثقيفية تناقش القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها بدعم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتحت اشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وبالتعاون مع الجهات الشريكة الازهر ، الاوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

ياتى ذلك فى اطار اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضية السكانية ، تكليفاته للحكومة بالحد من تاثيرها المتنامى ، المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة .

وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة انه من خلال فريق الرصد الميداني بالمحافظة يتم جمع ، رصد ، تقديم معلومات عن المشكلات المجتمعية للسكان بالمحافظة حيث تم وضع خطة متكاملة للتنسيق، متابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بخطة السكان بالمحافظة وذلك على مستوى المراكز ، المدن ، الأحياء ، القرى التابعة مع تحديد المعوقات التى تواجه أعمال التنفيذ وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة ، بدعم فنى من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وأضافت احمد ان الندوات ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالادمان وخطورته على الفرد والمجتمع، زواج القاصرات واضراره النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، الصحة الانجابية للمرأة، الرضاعة الطبيعية واهميتها لصحة الطفل، التثقيف الصحى للمتزوجين وللشباب المقبلين على الزواج، اختيار شريك الحياة، التفاهم الاسري، انتشار ظاهرة الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثا ، العنوسة، غلاء المهور ، التسرب من التعليم وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقضية السكانية



ومن جانبه لفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان تلك الندواتان تساعد فى تقديم معلومات لرفع الوعى بالامور الحياتية للمواطنين ، اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة ، تعمل على تمنيتها

واستقرار ها وتساعد فى تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وأضاف عبدالحليم ان الندوات عقدت برئاسة منطقة خدمات حى الزهور ، برئاسة منطقة خدمات حى وسط العريش التابعين لمدينة العريش ، بقرية ٣٠ يونيه التابعة لمركز ومدينة بئر العبد ، بالوحدات الصحية بقرى الخروبة ، السكادرة ، ابوطويلة ، ابوالعراج التابعين لمدينة الشيخ زويد ، ، بقاعة المؤتمرات ، الحسنة ، نخل بوسط سيناء بقرية نجع شبانة بمدينة رفح المصرية تحت اشراف رؤساء مجالس المدن بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الشريكة وبحضور رؤساء واعضاء ومنسقو السكان بالوحدات الفرعية للسكان بتلك المدن والقرى والاحياء التابعة بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا