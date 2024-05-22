باحثة: الاحتلال مستمر في ممارساته بالضفة خاصة بعد حزمة الإجراءات الجنائية الدولية

قالت نرمين سيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن القمة العربية “المنامة” تمثل أهم الخطوات للدول العربية في إطار دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مسيرهم، مشيرة إلى أن تأكيدات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط على وحشية الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما حدث أمس في مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية يأتي في نفس سياق دور الجامعة العربية.

وأشارت “سيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الجامعة العربية تتخذ من القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للعرب، مؤكدة أن اعتداء إسرائيل على مخيم جنين تؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية فقدت البوصلة، في أنها لم تستطع القضاء على حماس في قطاع غزة أو مخيم جباليا أو حتى في رفح الفلسطينية.

وأوضحت أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها إسرائيل على مخيم جنين بدعوة وجود فصائل مقاومة فلسطينية داخل المخيم سواء تابعة إلى حركة حماس أو حركة الجهاد أو لفصائل أخرى.

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.

وحسب التصريحات التي نقلت عنه امس الثلاثاء، أوضح إيدي أن "المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عليها أن تستجيب لذلك".

واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج "أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا التهديد عديم المفعول لأنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع سيزور النرويج قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.