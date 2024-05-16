طقس حار بقري ومدن محافظة البحيرة اليوم الخميس

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة اليوم الخميس الموافق 16 من شهر مايو 2024، أجواء مستقرة، مع طقس حار نهارًا لطيف ليلًا علي كافة أنحاء المحافظة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 36 درجة مئوية بينما تبلغ الصغري 17 درجة مئوية، مع وجود نسبة الرطوبة 26%، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم، ورياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها مابين 15إلي 16كم/ساعة مثيرة للرمال والأتربة بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء علي الطرق الرئيسية والسريعة، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الأسكندرية - القاهرة الزراعي ونظيرة الصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقري المحافظة .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين عقب الإنتهاء من صلاة الفجر ، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات مثل البطاطس والبصل ، أو الفاكهة مثل البطيخ والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ، بالإضافة إلي حصاد محصول القمح ، و نقلة إلي صوامع وشون تخزين القمح بمحافظة البحيرة .

وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أسابيع طويلة .

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة ، بتنفيذ حملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية ، لمتابعة إلتزام أصحابها بالأعداد القانونية من الركاب ، وكذلك حصولهم علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .