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الأربعاء 22 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصير ماتيس يايسله مع أهلي جدة

يايسله
يايسله

يدرس أهلي جدة مصير مدربهم الألماني ماتيس يايسله المدير الفني للراقي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه في الموسم المقبل.
 

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وأثيرت التكهنات حول مستقبل يايسله بشأن استمراره مع أهلي جدة في الموسم الماضي بعدما فشل في تحقيق أي بطولة رغم شراء النادي السعودي لاعبين نجوم كبار ضمن صفوفه.

وأرتبط أكثر من أسم مدرب أوروبي مع أهلي جدة على رأسهم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما السابق.
 

اجتماع مرتقب

ويملك المدرب يايسله عقدا مع أهلي جدة يمتد حتى عام 2026، ومن المقرر أن يتجمع المدرب الألماني مع مسؤولي الأهلي قبل أن يغادر لقضاء اجازته لتحديد مكان المعسكر للفريق.

ومن المرجح أن يكون مكان معسكر أهلي جدة في أحد المدن الاوروبية.

وأنهى أهلي جدة موسمه في الدوري السعودي في المركز الثالث المؤهل لدوري النخبة الآسيوي، وكأس السوبر المحلي في الموسم المقبل.

ويلتقي أهلي جدة ضد الرائد والفيحاء يوم الخميس والإثنين المقبلين في الجولتين الأخيرتين من الموسم.
 

الجريدة الورقية