مصر الخير: لأول مرة تخصيص صك الخير لتقديم لحوم الأضاحي لأهلنا في غزة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

يسعى أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لمساعدة الاسر الاكثر احتياجا والوصول للمستحقين في ربوع مصر، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت جمعيات التحالف في الاستعداد بصكوك الأضاحي لتوفير اللحوم ولإدخال السرور على الأسر المصرية وأطفالها خلال العيد.

ومن بين أعضاء التحالف الوطني مؤسسة مصر الخير التي اطلقت مؤخرا صكوك الأضاحي لهذا العام، وقال أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن عام 2024 يعتبر العام العاشر على التوالي لإطلاق المؤسسة حملة صك الأضحية.

وأكد علي خلال جولة بمزارع أرض الخير التابعة للمؤسسة، أن المؤسسة تقدم لحوم الأضاحي من المواشي البلدي التي يتم استيرادها من أمريكا الجنوبية في سن صغير، لتدخل دورة التسمين في المزارع المصرية الخاصة بالمؤسسة، مما يجعلها لحوم بلدي خالصة.



صك الأضحية سلسلة من تنمية المواطن وتحويله لمستثمر



وأضاف أن صك الأضحية ليس فقط شعيرة نسهل على المتبرع القيام بها بينما تعتبر سلسلة من التنمية للفرد وفق لشعار المؤسسة "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" ومن خلال صك الأضحية يتم توفير فرص العمل من خلال التربية وصناعة الإنتاج الحيواني وفق لما يتم تدريسه في الجامعات المصرية ويتم نقل ذلك للمستحقين التابعين للمؤسسة ويتلقوا التديب بها.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمصر الخير، أن صك الأضحية هذا العام بقيمة 9900 جنية مصري، بمتوسط وزن الماشيةمن 25 إلي 27 كيلو، أي ما يُعادل سُبع عجل، والتي يتم ذبحها على الطريقة الشرعية.

وشدد على أن جميع رؤوس المواشي يتم تربيتها في المزارع التابعة للمؤسسة أو مزارع تحت إشرفها، ولكن حرصًا على الشفافية وأموال المتبرعين يتم التعاقد مع كليات الزراعة، وانتداب مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وأطباء كلية الزراعة قسم إنتاج حيواني للإشراف على الماشية وانتقاء الأضحية الأصلح للمتبرع، وما يتم استبعادهم من قِبل المتخصصين، نقوم باستبعاده مباشرة بدون أي نقاشات فرعية أو مراجعة.

وتابع المدير التنفيذي، أنه بعد الانتهاء من عملية الانتقاء للماشية حسب الأصلح حسب اختيار الأطباء المتخصصين، يتم نقل رؤوس الماشية إلى المجازر الحكومية المعتمدة، بإشراف بيطري حكومي، ويتم ذبح الرؤوس في الفترة الشرعية من بعد صلاة العيد مباشرة إلى ظهر اليوم الرابع، وعادتا لا نصل لليوم الرابع حتى لا نتعدى الفترة الشرعية، وكل ما يتم تجميعة من الصكوك، يتم عده وفقًا للسيستم الإلكتروني داخل المؤسسة، ويتم ذبح ما يوازيه من الرؤوس بالكامل.

وأكد على أن المؤسسة تُطمئن المتبرعين دائما من تطبيق الشريعة الإسلامية في ذبح أضاحي الصكوك، موضحاً بعد ذبح كامل الصكوك، مع إضافة نسبة زيادة نيابة عن جميع المسلمين، يتم دفعها من الأموال الخاصة بالمؤسسة، يكون هناك جزئين لتوزيع اللحوم بالنسبة لصكوك الأضحية، الجزء الاول الخاص بالمستحقين، حيث نحاول دائما إداخل السرور عليهم بتوزيع كامل اللحوم خلال أيام التشريق، الجزء الثاني يتم تشفية وتجميد وتغليف وتوصيل الثلث الخاص بالمتبرع والذي يمثل 9 كيلو تقريباً.



في عيد الأضحى..صك الخير لأهالي غزة

فيما قال محمود عبد الحكيم مدير حملة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير، لأول مرة هذا العام، يتم تخصيص رؤوس الماشية المتواجدة في مزرعة المؤسسة في أبو سمبل بأكملها لصك الخير وهو تكلفته 8500 جنيه والهدف منه توزيع اللحوم الخاصة به لاهالينا في قطاع غزة والمستحقين في المحافظات المختلفة بنفس الجودة الموزعة داخل القاهرة.

ويتم ذبح الأضاحي في المجازر المعتمدة الحكومية بالمحافظات المصرية الحدودية تحت إشراف بيطري كامل للتأكد من ضمان جودة اللحوم وسلامتها وتوصيلها للأسر المستهدفة في قطاع غزة ونأمل أن نصل به لمستهدفات عالية.