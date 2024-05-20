شكري: مصر واليونان لديهما رؤية مشتركة إزاء الملفات الثنائية والأوضاع الأقليمية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك رؤية مشتركة بين مصر واليونان إزاء العلاقات الثنائية وايضًا الأوضاع الإقليمية، موضحًا أنه من ضمن أوجه التعاون الرئيسية بين مصر واليونان في هذا الصدد هو مشروع الربط الكهربائي ويتم التطلع أن يكون هو حلقة الوصل بين مصر واليونان ومصر والاتحاد الأوروبي.

رؤية مشتركة بين مصر واليونان

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية اليوناني، المُذاع عبر شاشة "إكسترا لايف"، إلى أن الدعم اليوناني كان سببًا في الارتقاء بين مصر والاتحاد الأوروبي للمستوى الاستراتيجي الشامل، مؤكدًا أن اليونان لها دور جوهري في هذا التطور المهم، موضحًا أنه تم المناقشة مع وزير الخارجية اليوناني حول العديد من القضايا المهمة مكافحة الهجرة وهناك تعاون ينظر اليه الكثير من الشركاء ويعتبر أحد أوجه التعاون المثمرة التي تعود بالنفع على الجانبين.

وأوضح أنه يأمل لمزيد من التعاون بين مصر واليونان بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، منوهًا بأنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين مصر واليونان وتم استعراض موقف مصر الداعم لاستمرار التهدئة بشرق المتوسط لتعزيز التعاون وتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مؤكدًا أنه تم التطرق خلال المباحثات لعملية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وهناك فائدة من هذا التعاون، وهذه آلية يتم الاهتمام بها وهناك فائدة من خلال التعاون الثلاثي ويتم الحرص على دورية انعقاد القمم والتأكيد على وجود وحدة في الرؤى بين الدول.