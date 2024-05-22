جوارديولا الأفضل في الدوري الإنجليزي

فاز بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بجائزة جديدة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.



وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي لأول مرة في تاريخ المسابقة بعدما توج به منذ عام 2021.



وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم أن جوارديولا حصد جائزة أفضل مدرب في المسابقة لموسم 2023-2024.



وحصد مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بعد وصوله لـ 91 نقطة بعد منافسة شرسة مع آرسنال الذي حصد الوصافة خلف السيتي بفارق نقطتين.



من جانبه، أعرب جوارديولا عن سعادته لفوزه بجائزة الأفضل مضيفا: أود مشاركة تلك الجائزة مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بعد العمل المذهل الذي قام به حتى المباراة الأخيرة، وهو ما أجبرنا على رفع مستوانا لأقصى درجة ممكنة.



وتابع: أريد أيضًا أن أشاركها مع يورجن كلوب مدرب ليفربول على المنافسة التي لا تنسى لعدة سنوات ومع أوناي إيمري الذي أعاد أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم لا يصدق.



وكان جوارديولا حصد الأفضل للمرة الخامسة في مسيرته ولا يتفوق عليه سوى السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، الذي حصدها 11 مرة.

