منح درجتي الدكتوراة والماجستير لعدد من الباحثين في تخصصات علمية مختلفة بجامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 63، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور السادة الأعضاء؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وافق المجلس على تجديد التعاقد المبرم بين جامعة الأقصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والخاص بتوريد أعمال النظافة وشئون البيئة لمدة عام أخر، بالإضافة إلى تجديد التعاقد المبرم بين الجامعة والجهاز، والخاص بتوريد أعمال الأمن والحراسة لمدة عام أخر ايضا.

ووافق المجلس على منح الدكتور رمضان عيد محمد بدر – المدرس بقسم اللغة العربية – كلية الآلسن – اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

واعتمد المجلس منح عدد من الباحثين درجة الدكتوراة في تخصصات علمية مختلفة؛ فتم منح درجة الدكتوراة في الفلسفة في الفنون الجميلة، تخصص التصوير شعبة التصوير الجداري للباحث محمود محمد سليمان، كما تم منح الباحث / أبو الحجاج طايع حسانين (من الخارج) درجة الدكتوراه في الآثار – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق آثار مصرية قديمة – كلية الآثار- جامعة الأقصر.

واعتمد المجلس منح درجة الماجستير في تخصصات علمية بالكليات؛ فتم منح الباحث / جورج إيهاب فؤاد غبريال (من الخارج) درجة ماجستير الإدارة الفندقية – تخصص دراسات فندقية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

ومنح الباحث/ مينا رشاد جاد إبراهيم (من الخارج) درجة الماجستير في الأثار – قسم الأثار المصرية – تخصص دقيق اللغة المصرية القديمة – كلية الآثار - جامعة الأقصر.

كما وافق المجلس على منح الباحثة/ سلمي عبدالعزيز عبدالعال إبراهيم (من الخارج) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – قسم الجرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، وكذلك منح الباحثة/ غادة أيمن السيد البسطويسي (من الداخل) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – قسم نحت – شعبة الميدالية والنحت البارز – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر.

وشهدت الجلسة، الموافقة على قبول الإهداء المقدم من السيد أ.د/ أسامة السروي؛ وهو عبارة عن تمثال الشيخ رفاعة الطهطاوي – وذلك لكلية الآلسن، وقبول الإهداء المقدم شركة غاز مصر وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات.