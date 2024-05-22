مصير أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى (شاهد)

قالت الصحفية بسمة أبو العزم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على توفير اللحوم المجمدة، بكافة المجمعات الاستهلاكية التي يبلغ عددها ما يقرب من 1500 منفذ بالإضافة إلى السيارات المتحركة.

التعاقد على 10 آلاف رأس لتوفيرها للسوق المحلية

وأضافت أبو العزم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعاقد على 10 آلاف رأس لتوفيرها للسوق المحلية، ويتم ذبحها في مصر، موضحة أن معدل الضخ حوالي 40 طن لحوم يوميا، ويصل إلى 120 طن يوميا في فترة الأعياد.

وذكرت أن الأسواق الحرة تشهد زيادة في معروض اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الكميات التي تضخها الحكومة، مؤكدة أن أسعار اللحوم لن تشهد زيادة خلال فترة عيد الأضحى.

وزارة الزراعة خفضت أسعار اللحوم لـ 250 جنيه

وأكدت أن وزارة الزراعة خفضت أسعار اللحوم من 280 إلى 250 بواقع 30 جنيها للكيلو في معارض خير مزارعنا.

وشهدت أسعار اللحوم اليوم استقرارًا ملحوظًا بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة تصل إلى 300 جنيه للكيلو، في حين يجرى طرح الكيو في منافذ أمان بسعر 290 جنيها إلى 320 جنيهات للكيلو، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن، فإن سعر الكيلو يتراوح بين 450 و475 جنيها حسب القطعية، وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

أسعار اللحم البقري البلدي تتراوح بين 400 و450 جنيهاً للكيلو، واللحم الضانى البلدي الحر بين 400 جنيه و450 جنيهاً للكيلو، واللحم الضانى البرقي بين 450 جنيها و500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار اللحوم المستوردة لتتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أما اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم، في الأسواق والمنافذ الحكومية

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 200 جنيه.

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة الطازجة يتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

ويتراوح سعر اللحوم البقري بين 300 و320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن 350 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم البتلو 364 جنيهًا.

سعر اللحوم في وزارة التموين

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 320 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 200 جنيه للكيلو.

كما نرصد لكم أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، والتي جاءت كالتالي:

سجّل أسعار اللحم الضأن 350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 300 جنيه.

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 300 جنيه.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 300 جنيه.