إنفوجراف.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٦ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ مايو الجاري.

كلية الطب البيطري

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية، بمركز ابو النمرس، لدعم مربي المنطقة، حيث تم تقديم خدمات الفحص والعلاج للماشية والطيور بالمجان، كذلك تم تنظيم ندوات إرشادية حول مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج والوقاية منها وأهمية التأمين الصحي على الماشية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة ارشادية، حول توريد محصول القمح، فضلا عن المعاملات والممارسات الزراعية لمحصول الذرة، كما تم متابعة حملة مكافحة القوارض، ما بعد المحاصيل الشتوية في مركز بنها.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الادارات الزراعية والحقول، وعقد الندوات واللقاءات الارشادية، كما تم تنفيذ الزيارة الى (21) منزل للوقاية من القوارض، كما تم عقد (12) ندوه حقليه وقروية وتدريبية ولقاءات حقليه، بمراكز المحافظة، كذلك تم ازالة عدد (23) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم تنفيذ قافلة زراعية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، حول انتاجية الذرة الشامية ومقاومة آفاتها، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الفصيلة الخيلية والمجتمع المدني بالادارة البيطرية بمنيا القمح، كما شنت المديرية 27 حملة تم المرور خلالها على عدد 49 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي 4 طن و624 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك في حالة مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 662 الف و 348 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 12380 حيوان.

بينما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، في احتفالية يوم حصاد القمح تحت عنوان الغذاء للمستقبل"، بمشاركة عدد كبير من المزارعين في 9 محافظات علي مستوي الجمهورية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، مؤتمر للاحتفال بحصاد محصول القمح، ومتابعه عمليات التوريد، كما تم تنفيذ ندوة بعنوان (تداول محصول البطاطس)، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد وتوريد القمح للشون والصوامع، كذلك تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كما واصلت المديرية متابعتها عمليات زراعة الأرز، كما تم عقد ندوة إرشادية حول مكافحة دودة الحشد الخريفية لمزارعي الذرة الشامية، كما عقدت المديرية، الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات.

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها للحصاد والتوريد، كما تم المرور على المشروعات التابعة للمجلس الزراعي، والمرور على مساحة الزراعات داخل الادارة والمنزرعة فاصوليا، كما تم المرور على حقل الوحدة للاستعداد لزراعة الموسم الصيفي، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة العمل ومتابعة التكليفات، كذلك تم أعمال المدارس الحقلية، فضلا عن متابعة الأعمال والأنشطة بمزارع مدينة رأس سدر، كما تم عقد عدة زيارات لعدد من المزارع بمدينة دهب ومتابعة الزراعات، كما تم الإشراف على تركيب بعض شبكات الري لدى عدد من المزارعين.

حملات تفتيشية

فيما شنت مديرية الطب البيطري بحافظة الفيوم، حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 80 كجم لحوم وسجق وكبدة مجمدة وقطع دجاج غير صالح للاستهلاك الادمي ناحية بندر الفيوم وتم التحفظ على المضبوطات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة عمليات توريد الاقماح بمطاحن نزلة عبد اللاه.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية وقائية إرشادية علاجية بقرية أشروبة التابعة لإدارة بني مزار والعزب التابعة و المجاورة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد (٧١٥ حالة) رأس ماشية، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، اعمال الحملة القومية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بقريه سلامونى - مركز اخميم.

مركز المعلومات الصوتية والمرئية

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.