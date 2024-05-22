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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنظم ندوة عن مكافحة الإدمان

وزارة العمل تنظم
وزارة العمل تنظم ندوة عن مكافحة الإدمان

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة فى مجال مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، بمقر مديرية العمل، 6 بمشاركة 6 من العاملين بجهاز مكافحه الإدمان، تناولت عدة موضوعات من بينها: أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة، وأنواع المخدرات وصورها، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وطرق علاجها عن طريق المستشفيات الحكومية، وعرض قصة حقيقية لمدمن تم تعافيه من الإدمان بمساعدة صندوق الإدمان، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان.

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وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية وتثقيف العاملين بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع، وكذلك حول كافة القضايا المجتمعية التى تهم سوق العمل والعمال وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف مدير المديرية، انه جرى تنظيم لقاء مع طلعت عبدالفتاح مدير البنك الاهلي فرع الثلاثينى و احمد سعيد مدير خدمة العملاء بالبنك، لبحث أوجه التعاون بين المديرية والبنك لتيسر أعمال البنك وخدماته للموظفين بالمديرية.

 

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