خلي بالك.. ممارسات خاطئة يجب تجنبها عند تسمين الأضاحي

أيام قلية تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وفي هذه الأيام ينشغل الكثير من المسلمين بتسمين الأضاحي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وإطعام الفقراء وإسعادهم ومن أجل الحفاظ على الأضاحي يجب اتباع ممارسات سليمة تضمن صحة الحيوان وسلامته بالإضافة إلى الابتعاد عن الممارسات الخاطئة.

الممارسات الخاطئة التي يجب تجنبها عند تسمين الأضاحي:

1. استخدام المواد المُحفّزة:

يجب عدم استخدام المواد المُحفّزة لزيادة وزن الأضحية بشكل سريع، مثل الهرمونات أو المواد الكيميائية، لأنّها قد تسبب ضررًا لصحة الحيوان ولحمه، وتشمل هذه المواد الآتي:

الهرمونات: مثل هرمون النمو أو هرمونات الغدة الدرقية، التي قد تؤدي إلى اختلالات هرمونية في الحيوان وتسبب مشاكل صحية.

المضادات الحيوية: يمكن أن تؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتسبب مشاكل صحية للحيوان وللإنسان الذي يتناول لحمه.

المواد الكيميائية: مثل الأملاح المعدنية الثقيلة أو المبيدات الحشرية، التي قد تُسمّم الحيوان وتؤدي إلى وفاته.

2. الإطعام المفرط:

ومن العادات السيئة التي يتبعها الكثير في عملية تسمين الأضاحي هي الإطعام المفرط، فيحب الابتعاد عنها لأن ذلك قد يؤدي إلى السمنة المفرطة وانسداد الأمعاء، ومن علامات الإطعام المفرط الآتي:

زيادة الوزن بشكل سريع: يجب مراقبة وزن الأضحية بشكل منتظم والتأكد من أنّها تكتسب الوزن بشكل تدريجي.

فقدان الشهية: إذا فقدت الأضحية شهيتها، فقد يكون ذلك علامةً على الإطعام المفرط ويجب تقليل كمية الطعام.

صعوبة الحركة: قد تُؤدّي السمنة المفرطة إلى صعوبة حركة الأضحية، مما قد يُسبب لها مشاكل صحية.

3. إهمال الرعاية الصحية:

كما يجب عدم إهمال الرعاية الصحية للأضاحي، لعدم تعرضها للإصابة بالأمراض، ومن الرعاية الصحية الآتي:

توفير الماء النظيف: يجب توفير الماء النظيف للأضاحي بكميات كافية.

الحفاظ على نظافة المكان: يجب تنظيف مكان تواجد الأضاحي بانتظام لمنع انتشار الأمراض.

متابعة صحة الحيوان: يجب متابعة صحة الحيوان بشكل منتظم من قبل الطبيب البيطري، للتأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.

4. شراء أضاحي مريضة:

عند شراء الأضحية يجب الحرص على شراء أضاحي صحية وخالية من الأمراض، وم علامات الأضحية المريضة:

الخمول: إذا كانت الأضحية خاملة ولا تتحرك كثيرًا، فقد يكون ذلك علامةً على المرض.

سيلان الأنف أو العينين: قد تُشير هذه الأعراض إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

الجروح أو القروح: قد تُشير الجروح أو القروح إلى الإصابة بالعدوى.