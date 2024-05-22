الكشف على 1336 مريض فى قافلة علاجية بقرية ميت العز بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في قرية ميت العز مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1846 مرضى، وضمت 11 عيادات منها ( 2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام -رمد - جلدية - انف واذن - اسنان - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray . وتضمن الفحص الطبى للقافلة باطنة 268 أطفال 272 جراحة 179انف واذن 179 أسنان 156 عظام 256 رمد188 جلدية 217 نسا وتنظيم اسرة 131.

كما تم إجراء عدد 298 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و122 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 140 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 26 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 145 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.