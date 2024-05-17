نشرة التوك شو.. تفاصيل متحور كورونا و"شيزوفرينيا" الغرب في غزة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، أن إسرائيل استهدفت تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

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وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تريد تحويل غزة لمنطقة غير قابلة للحياة (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تعمل على زيادة إنتاج كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين.

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الزراعة تكشف تكلفة دعم المحاصيل لتوفير السلع للمواطن (فيديو)

قالت الإعلاية الفلسطينية نضال الناطور، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أنواع البطش وحرب الإبادة والانتقام من الفلسطينيين لإقامة دولة يهودية على أنقاض الشعب الفلسطيني.

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إعلامية فلسطينية تكشف مخطط الاحتلال لتنفيذ المشروع الصهيوني (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إسرائيل تعيش أزمة سياسية طاحنة بسبب الأحزاب اليمينية المتطرفة والائتلاف الحاكم الذي يضم سياسيين متشددين مثل وزيري الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

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د. أيمن محسب: نتنياهو يعاني من الفشل الذريع ونهايته السجن جراء جرائمه الوحشية

كشف الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية المنعقدة بمملكة البحرين، اليوم الخميس، جامعة مانعة ووصفت الرؤية المستقبلية لحل هذا الصراع.

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العربي للدراسات: كلمة السيسي بالقمة العربية وضعت رؤية مستقبلية لحل صراع فلسطين

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها لدى شعوب الدول العربية، وربما تنحصر مصالحها الاقتصادية في المنطقة إزاء موقفها المخزي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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د. أيمن محسب: الشعوب فقدت الثقة في أمريكا.. وتقارب مصر وإيران يحقق المصالح المشتركة

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، موقف مصر من متحور كورونا، مؤكدًا أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بشأن إصابات فيروس كورونا، مضيفا أن الفيروس تحوّر خلال الفترة الأخيرة بشكل ساعده على الانتشار.

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استشاري مناعة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد: أكثر صعوبة (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القمة العربية التي عقدت في البحرين طغى عليها الحرب على غزة، وعكس بيانها رضا الشعوب وخاصة سكان قطاع غزة الذين يأملون في إيقاف الحرب الظالمة.

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د. أيمن محسب: بيان القمة العربية عكس رغبة الشعوب في إيقاف الحرب على غزة

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه، وهناك مشروعات تتجاوز 4.5 مليون فدان.

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قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الدول الغربية التي تبنت لفترة طويلة حقوق الإنسان ونددت بمنتهكيه لديها حالة من “الشيزوفرينيا” تبتعد كليا عن الإنسان الذي يسكن في قطاع غزة.

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د. وجدي زين الدين: غزة أوقعت الغرب في “الشيزوفرينيا”.. ومصر تكافح ضد موت القضية الفلسطينية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن توجيه القادة العرب في قمة المنامة نحو ضرورة توفير التعليم والصحة لسكان قطاع غزة، رسالة لما سيأتي بعد انتهاء الحرب.

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د. وجدي زين الدين: مصر تدفع ضريبة حرب غزة.. وخسائر الاقتصاد تفوق 20 مليار دولار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خمسة جنود بغزة بينهم قائد وحدة وإصابة 7 آخرين 4 منهم في حالة خطرة، ما جعل الوسائل الإسرائيلية تصف الحادثة بـ"الكارثة".

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نيران صديقة أم حماس؟ روايات متضاربة حول مقتل جنود إسرائيليين بغزة (فيديو)

حلل د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في القمة العربية الـ 33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس.

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د. وجدي زين الدين: الإجماع العربي في المنامة فرصة كبيرة لحل القضية الفلسطينية

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في القمة العربية الـ 33 والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس.

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د. وجدي زين الدين: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية لخصت موقف مصر الرائع تجاه غزة

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة مهمة لكل أم وأب، حول التربية السليمة للأبناء، قائلا: "علّموا أولادكم تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة قبل فوات الآوان".

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خالد الجندي: الدعاء لولي الأمر ليس نفاقا والتنازل ليس جبنا (فيديو)