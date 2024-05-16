الزراعة تكشف تكلفة دعم المحاصيل لتوفير السلع للمواطن (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تعمل على زيادة إنتاج كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إنه رغم تأثر مصر بالأزمات العالمية، لم تصدر الدولة سوى الفائض عن احتياجات المواطنين.

وأوضح أن حجم الصادرات تضاعف خلال الفترة الأخيرة نتيجة عمل دؤوب لخدمة المواطن، مضيفًا أن الدولة دعمت قطاع الزراعة بأكثر من 80 مليار جنيه.

وأضاف أن الشعب المصري يرى حجم الجهود الكبيرة المبذولة في قطاع الزراعة ما حدث من تطور هائل، لافتا إلى أن الدولة تعمل على زيادة المساحات المنزرعة والمنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تابع: “استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه، وهناك مشروعات تتجاوز 4.5 مليون فدان ما يفيد أن الدولة خصصت أكثر من تريليون جنيه لاستصلاح الأراضي وتحقيق تنمية شاملة وكاملة في هذا القطاع الحيوي المهم”.

10 ملايين فدان زراعي في مصر

وفي سياق متصل، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مضيفا أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها.

وأشار القصير إلى محدودية الأرض الزراعية في مصر والتي تبلغ نحو 10 ملايين فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط مؤكدا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصواب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه.

وأوضح القصير ان 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والارشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية.