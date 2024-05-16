الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الزراعة: استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه (فيديو)

الزراعة
الزراعة

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه، وهناك مشروعات تتجاوز 4.5 مليون فدان.

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وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، إن الدولة خصصت أكثر من تريليون جنيه لاستصلاح الأراضي وتحقيق تنمية شاملة وكاملة في هذا القطاع الحيوي الهام.

وأوضح أن الشعب المصري يرى حجم الجهود الكبيرة المبذولة في قطاع الزراعة وما حدث من تطور هائل، لافتا إلى أن الدولة تعمل على زيادة المساحات المنزرعة والمنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلي

وتابع القرش أن الدولة تعمل على زيادة إنتاج كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين رغم تأثر مصر بالأزمات العالمية.

زيادة الرقعة الزراعية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك إقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات التي تزرع محصول القطن، وخاصة بعد إعلان مجلس الوزراء هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن السعر الجديد يتناسب مع تكلفة الزراعة ويعطي هامش ربح جيد ومناسب جدًا.

وقال عمارة إن المساحة المنزرعة وصلت حتى تاريخ 13 مايو 2024 إلى 130 ألفًا و978 فدانًا على مستوى الجمهورية حتى الآن وذلك بزيادة نحو 46% عن العام السابق في نفس التوقيت حيث كانت العام السابق 89 ألفا و715  فداان على مستوى الجمهورية، هذا وفي الوقت الحالي يتم حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية المتاخرة والتجهيز لزراعة محصول القطن، ومن المستهدف زراعة إجمالي مساحة هذا العام 322 ألف فدان، ومتوقع أن تزيد المساحة عن ذلك.

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