نيران صديقة أم حماس؟ روايات متضاربة حول مقتل جنود إسرائيليين بغزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خمسة جنود بغزة بينهم قائد وحدة وإصابة 7 آخرين 4 منهم في حالة خطرة، ما جعل الوسائل الإسرائيلية تصف الحادثة بـ"الكارثة".

وأشار الجيش إلى أن هذه الحادثة دليل واضح على محاولات حماس بإعادة تنظيم صفوفها مرة أخرى بشمال القطاع.

وتضاربت الروايات حول الحادثة بين رواية إسرائيلية تقول إن ما وقع أمس كان نتيجة خطأ في عمليات القتال بالمنطقة، حيث أطلقت دبابتان كانتا موجودتين على بعد نحو 20 مترا للتغطية وحماية هذه القوة، أطلقتا النار بشكل مباشر على مبنى كان يوجد فيه الجنود بمخيم جباليا عن طريق الخطأ.

وقالت "حماس" إن عناصر الحركة شنت عدة هجمات نوعية في شمال قطاع غزة، إذ شملت استهداف منازل تحصن بها أولئك الجنود، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 12 جنديا.

إسرائيل تورطت فى معركة طويلة

وفي سياق متصل، كشف تقرير أمس لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن أن إسرائيل تورطت فى معركة طويلة مع حركة المقاومة «حماس» التى تتبع أسلوب حرب العصابات بشكل يجعلها غير قابلة للهزيمة ويؤدى لاستمرار القتال إلى الأبد.

وأضاف التقرير أن حماس تهاجم إسرائيل بعنف، وتطلق المزيد من الأسلحة المضادة للدبابات على الجنود الذين يحتمون فى المنازل وعلى المركبات العسكرية الإسرائيلية يوميا، وذلك نقلا عن مقاتل احتياطى إسرائيلى من فرقة الكوماندوز 98 التى تقاتل حاليا فى جباليا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قدرة حماس على الصمود تمثل معضلة استراتيجية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى يقول إن الهدف الرئيسى للحرب هو التدمير الكامل للحركة.