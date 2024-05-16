إعلامية فلسطينية تكشف مخطط الاحتلال لتنفيذ المشروع الصهيوني (فيديو)

قالت الإعلاية الفلسطينية نضال الناطور، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أنواع البطش وحرب الإبادة والانتقام من الفلسطينيين لإقامة دولة يهودية على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخميس، أن الدعم الذي يتلقاه الاحتلال من دول العالم وعلى رأسهم أمريكا يزيد من حدة الحرب ودموية الصراع على الأرض.

وأوضحت أن إحياء ذكرى النكبة المشئوم الرابع عشر من مايو 1948 يأتي للتأكيد على الثوابت الفلسطينية والحقوق والمطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتدمير البنية التحتية ومحاولة تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

نتنياهو ينتمي إلى يمين متطرف في السلوك والتفكير

تابعت: “نتنياهو ينتمي إلى يمين متطرف في السلوك والتفكير وينتهج أسلوبا إجراميا لتحقيق المشروع الصهيوني القائم والذي يرتكز على تهجير الشعب الفلسطيني من خلال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للبشر والحجر وتحويل الفلسطيني إلى لاجئ”