د. وجدي زين الدين: مصر تدفع ضريبة حرب غزة.. وخسائر الاقتصاد تفوق 20 مليار دولار

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن توجيه القادة العرب في قمة المنامة نحو ضرورة توفير التعليم والصحة لسكان قطاع غزة، رسالة لما سيأتي بعد انتهاء الحرب.

وأكد زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن التعليم في المرحلة الحالية صعبة إلى حد ما ومن الممكن أن يؤجل لما بعد الحرب، لكن طرح الصحة أمر موفق للغاية ويجب الشروع به على وجه السرعة لعلاج الجرحى والحالات الحرجة.

وعن تقدير الأمم المتحدة بخسارة اقتصاد مصر نحو 20 مليار دولار بسبب النقص في إيرادات قناة السويس والسياحة، قال إن قدر مصر الدائم هو تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها على مر التاريخ، بل أنها تفقد الأموال والأرواح في سبيلها، مردفًا: “هذا الرقم ضئيل، بل الخسائر أضعاف الأضعاف”.

وأكد أن مصر تدفع ضريبة الحرب على غزة، وتحملت الكثير من الصعاب، مكررًا دعوته للفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد الصف لإيجاد الحل الفلسطيني- الفلسطيني.