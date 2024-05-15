نشرة التوك شو.. كامل الوزير يكشف آخر تطورات منظومة النقل وتوجيهات السيسي

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قال الإعلامي أحمد موسى، السفينة الواحدة المارة من ميناء السخنة تنقل 24 ألف حاوية بحمولة 130 ألف طن.

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استنكر الناقد الفني طارق الشناوي، انتقادات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، له على مقاله الأخير، قائلا: « أنا مستغرب إن القضية أخذت المسار ده، لأن المقال عادي ومفيهوش أي تجاوز، وأنا لم أتهم أشرف زكي بأي شيء، بل هو من اتهم نفسه».

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طارق الشناوي: روجينا لا تصلح للبطولة المطلقة ولن اعتذر لأشرف زكي (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" من أكبر المشروعات والمنجزات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه تابع المشروعات التي تم الإعلان عنها بهذا المؤتمر بالأمس وهي مشروعات عملاقة وممتازة ومهمة للغاية.

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إبراهيم عيسى: مشروع "مستقبل مصر" عملاق وممتاز ومهم للغاية



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل، حيث أن ميناء السخنة يعد ميناء محوريا ورئيسيا يقع على البحر الأحمر ويعد أهم ميناء على البحر الأحمر.

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كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل (فيديو)





قال على فايز محامي ضحية عصام صاصا إن هناك بعض الأشخاص يتواصلون بشكل مباشر وغير مباشر للتدخل لقبول الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.

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محامي ضحية عصام صاصا: ندرس الصلح مقابل دية 10 مليون جنيه (فيديو)



أوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم إنشاء رصيف جديد بميناء السخنة بطول 2.4 كيلو حتى البحر بعد إزالة 25 مليون متر مكعب حفر جاف، وتم زيادة المدخل الشرقي في مساحة الميناء بنحو 4 ملايين متر مربع، بوساطة شركات مصرية وطنية.

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وزير النقل يكشف حقيقة بيع رصيف ميناء السخنة (فيديو)



قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن جبل الطور مقدس من الناحية الدينية، أما من الناحية العلمية فلم يثبت ما ذكر في القرآن عن جبل الطور؛ بسبب عدم وجود أي دليل مادي يثبت ذلك، ومن الممكن بعد عدة سنوات أن نكتشف ذلك، متوقعًا اكتشاف ذلك الفترة المقبلة، مضيفًا أن عيون موسى من الناحية العلمية لا علاقة لها بموسى ولا يوجد دليل على ذلك.

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وسيم السيسي: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى على جبل الطور



أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن كان يسرد ضخامة مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والذي يتضمن أكبر محطة تحليلة مياه الري في العالم ودخلت موسوعة جينس من أكثر من زاوية، منوهًا بأنه ليس مغرم بأن يتم تشييد كل ما هو أكبر المشروعات.

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وزير الري: مقارنة مشروع "مستقبل مصر" بالسد العالي لم يخطر في بالي



أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ميناء السخنة يضم 18 كيلو أرصفة مخصصة لتجارة الترانزيت فقط، مؤكدًا أن مصر تستهدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية و30 مليون طن في المرحلة الأولى لتطوير ميناء السخنة، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن تحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة.

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وزير النقل يكشف عن مشروع يستطيع تحقيق دخل أكثر من السياحة (فيديو)

