الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. أيمن محسب: بيان القمة العربية عكس رغبة الشعوب في إيقاف الحرب على غزة

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القمة العربية التي عقدت في البحرين طغى عليها الحرب على غزة، وعكس بيانها رضا الشعوب وخاصة سكان قطاع غزة الذين يأملون في إيقاف الحرب الظالمة.

وأضاف خلال حوار خاص تعليقًا على القمة العربية الـ 33 في البحرين، على قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، أن العالم أصبح أصم أمام المأساة التي يعيشها قطاع غزة؛ إذ نرى القتل المفجع في كل مكان دون تحرك من المؤسسات الدولية.

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وعن دعوة القمة العربية لعقد مؤتمر للسلام لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين، قال إن الأمر من الممكن ألا يتأتى بنتيجة يريدها شعوب العالم الحر في ظل تعنت الدول المؤيدة لإسرائيل، مطالبا الجمعيات الدولية والأمم المتحدة بإيقاف إطلاق النار في الحال وبدون تردد. 

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