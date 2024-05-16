د. وجدي زين الدين: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية لخصت موقف مصر الرائع تجاه غزة

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في القمة العربية الـ 33 والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس.

وأكد زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن كل سطر في كلمة الرئيس السيسي يوجد به رسالة، وأنه أحصى أكثر من 16 رسالة في كلمة الرئيس الموجزة، وتمحورت حول تسجيل موقف مصر الرائع والرائد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أن الرسالة أكدت أن مصر حريصة على توصيل رسالة حازمة حاسمة بأن القضية الفلسطينية لن تموت على الإطلاق، انطلاقًا من جهود مصر السياسية والدبلوماسية والأمنية المبذولة خلال الأشهر الماضية وتم ترجمتها إلى أنه “لا تصفية للقضية الفلسطينية وأنه لا تهجير قسري للفلسطينيين”.