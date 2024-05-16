عاجل
جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 وإصابة 14 من جنوده في غزة.. صور
الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د. وجدي زين الدين: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية لخصت موقف مصر الرائع تجاه غزة

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في القمة العربية الـ 33  والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس.

وأكد زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن كل سطر في كلمة الرئيس السيسي يوجد به رسالة، وأنه أحصى أكثر من 16 رسالة في كلمة الرئيس الموجزة، وتمحورت حول تسجيل موقف مصر الرائع والرائد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

txt

السيسي: مصر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن

txt

السيسي والرئيس العراقي يحذران من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وشدد على أن الرسالة أكدت أن مصر حريصة على توصيل رسالة حازمة حاسمة بأن القضية الفلسطينية لن تموت على الإطلاق، انطلاقًا من جهود مصر السياسية والدبلوماسية والأمنية المبذولة خلال الأشهر الماضية وتم ترجمتها إلى أنه “لا تصفية للقضية الفلسطينية وأنه لا تهجير قسري للفلسطينيين”.

مواد متعلقة

قمة المنامة هدفها وقف العدوان على غزة

النائب أيمن محسب: الشعوب العربية تراهن على قمة المنامة لوقف الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة

إعلان المنامة يشدد على ضرورة وقف العدوان على غزة فورا

إعلان المنامة يؤكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في جهودها

السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة

قمة المنامة تُعقد في ظرف استثنائي صعب يُحتّم الخروج بقرارات مهمة (شاهد)

شكري: أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية في المنامة ولها الأولوية
الجريدة الورقية