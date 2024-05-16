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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. أيمن محسب: الشعوب فقدت الثقة في أمريكا.. وتقارب مصر وإيران يحقق المصالح المشتركة

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها لدى شعوب الدول العربية، وربما تنحصر مصالحها الاقتصادية في المنطقة إزاء موقفها المخزي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأشار خلال حوار خاص تعليقًا على القمة العربية الـ 33 في البحرين، على قناة “النيل للأخبار”، مساء الخميس، إلى أنه ليس هناك أي مشاكل في تعامل مصر مع إيران أو تركيا اللتين تغازلان مصر وتودان التقرب منها وتخطي الخلافات، موضحًا أن مصر تربطها بهما الدين الإسلامي ونفس المبدأ الذي يسعى إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

 

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النائب أيمن محسب: الشعوب العربية تراهن على قمة المنامة لوقف الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة

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قمة المنامة هدفها وقف العدوان على غزة

وأكمل ان إيران وتركيا تنتهجان نفس نهج الدول العربية في دعم  فلسطين والتنديد بجرائم إسرائيل والموقف الكاره لأسلوب أمريكا في تعاملها مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا باستثمار الموقف للتقارب وتحقيق المصالح العربية.

 

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