د. أيمن محسب: نتنياهو يعاني من الفشل الذريع ونهايته السجن جراء جرائمه الوحشية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إسرائيل تعيش أزمة سياسية طاحنة بسبب الأحزاب اليمينية المتطرفة والائتلاف الحاكم الذي يضم سياسيين متشددين مثل وزيري الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

ولفت خلال حوار خاص على قناة “النيل للأخبار”، تعليقًا على القمة العربية الـ 33 في البحرين، مساء الخميس، إلى أن شعوب العالم باتت تنظر للمواطن الإسرائيلي بنظرة متدنية بسبب صمته على ما تفعله حكومته من جرائم تخالف القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وكشف أن الرهائن من إسرائيل ليسوا 250 شخصا بل تعدوا 900 شخص حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، مطالبًا بتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام حتى يتوفر حل ينهي معاناة الفلسطينيين.

وقلل وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من تصريحات نتنياهو التي يبدي فيها تعنتًا من حكم الفلسطينيين لأرضهم وخاصة السلطة في الضفة الغربية لغزة، مبينا أن رئيس وزراء إسرائيل فشل فشلًا ذريعًا في حربه الدموية على القطاع ومصيره النهائي هو السجن عقب التقديم إلى المحاكمة الجنائية وكذا المحاكمات المحلية حتى ينال عقابه المنتظر والعادل جراء فساده وجرائمه الوحشية.