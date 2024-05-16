د. وجدي زين الدين: الإجماع العربي في المنامة فرصة كبيرة لحل القضية الفلسطينية

حلل د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في القمة العربية الـ 33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس.

وسلط زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على كلمة الرئيس السيسي التي تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة “واهم من يظن أن الآلة العسكرية من الممكن أن تجدي نفعًا، ومخطيء من يظن أن القوة العسكرية من الممكن أن تقضي المصالح، وإنفاذ العدالة بحق المتجاوزين”، مؤكدًا أنها جمل أوصلت رسائل مهمة للغرب الذي كشف على حقيقته.

وأشار إلى أن الدول الغربية التي تبنت لفترة طويلة حقوق الإنسان ونددت بمنتهكيه لديها حالة من “الشيزوفرينيا” تبتعد كليا عن الإنسان فيما يتعلق بحرب غزة، مشددا على أن الإجماع العربي في القمة العربية بالمنامة يؤكد أن مصر لديها فرصة كبيرة للغاية لحل القضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين، وهو ما ينعكس من قرار التوصية بعقد جلسات لوزراء الخاريجة العرب خلال الفترة المقبلة، كعملية تمهيدية لحلحلة الأزمة.

ودعا رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لإيجاد الحل الفلسطيني- الفلسطيني، مؤكدًا أن رفض الفصائل الفلسطينية التوحد تحت راية السلطة الفلسطينية يعرقل الحل ويعطي ذرائع للعالم بإهمال القضية وترك الاهتمام بها.