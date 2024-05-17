وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تريد تحويل غزة لمنطقة غير قابلة للحياة (فيديو)

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، أن إسرائيل استهدفت تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

وأضاف خلال حواره مع مقدم برنامج "الشاهد"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أنّ المشهد الحالي في فلسطين كان توقعه سهلا بسبب العلاقة بين حماس وإسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل لديها قصد واضح جدا بأن يكون قطاع غزة منطقة منكوبة حتى يخرج من المعادلة، وبدأ يمارس الأسلوب نفسه في الضفة الغربية، ولكن بأقل حدة.

وقال إنّ الجانب الإسرائيلي استغل ما حدث في السابع من أكتوبر في وضع سياسته على الأرض مرة أخرى مترجمة في شكل واقع سيفرضه علينا وعلى العالم.

خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين

وأشار إلى أن خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين، موضحًا: "التعصب الديني شئ متأصل في الشخصية الاسرائيلية واليهودية وهو موضوع مهم جدا ويجب وضعه في الاعتبار عند تحليل المواقف".

وتابع: "هم يقولون علي نفسهم الوحدة الديمقراطية في المنطقة وهذا غير منطقي وصحيح، ورئيس الوزراء له سلطة مطلقة والكنيست الإسرائيلي ليس لديه القدرة علي وقف إطلاق النار، ولكن رئيس الوزراء هو من يقرر مع مجلس الحرب كأن هناك دولة بدون مؤسسات".

وتابع: "والعالم أجمع يسير ورائه، ونحن أمام مجتمع معقد لحد كبير، ولكن الإقليم لديه محددات فلابد من الالتزام بهذه المحددات، وعدم الخروج عنه، ومحددات الإقليم بسيطة وجملية السلام والاستقرار والتنمية".