الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تريد تحويل غزة لمنطقة غير قابلة للحياة (فيديو)

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، أن إسرائيل استهدفت تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

txt

إسرائيل: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

txt

إسبانيا ترفض رسو سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل

وأضاف خلال حواره مع مقدم برنامج "الشاهد"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أنّ المشهد الحالي في فلسطين كان توقعه سهلا بسبب العلاقة بين حماس وإسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل لديها قصد واضح جدا بأن يكون قطاع غزة منطقة منكوبة حتى يخرج من المعادلة، وبدأ يمارس الأسلوب نفسه في الضفة الغربية، ولكن بأقل حدة.

وقال إنّ الجانب الإسرائيلي استغل ما حدث في السابع من أكتوبر في وضع سياسته على الأرض مرة أخرى مترجمة في شكل واقع سيفرضه علينا وعلى العالم.

خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين

وأشار إلى أن خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين، موضحًا: "التعصب الديني شئ متأصل في الشخصية الاسرائيلية واليهودية وهو موضوع مهم جدا ويجب وضعه في الاعتبار عند تحليل المواقف".

وتابع: "هم يقولون علي نفسهم الوحدة الديمقراطية في المنطقة وهذا غير منطقي وصحيح، ورئيس الوزراء له سلطة مطلقة والكنيست الإسرائيلي ليس لديه القدرة علي وقف إطلاق النار، ولكن رئيس الوزراء هو من يقرر مع مجلس الحرب كأن هناك دولة بدون مؤسسات". 

وتابع: "والعالم أجمع يسير ورائه، ونحن أمام مجتمع معقد لحد كبير، ولكن الإقليم لديه محددات فلابد من الالتزام بهذه المحددات، وعدم الخروج عنه، ومحددات الإقليم بسيطة وجملية السلام والاستقرار والتنمية".

مواد متعلقة

محمد العرابي: موقف أمريكا من الاحتلال محير والقضية الفلسطينية مختطفة (فيديو)

وزير الخارجية الأسبق: تفاجئت بانتصار الرأي العام العالمي لفلسطين (فيديو)

الزراعة تكشف تكلفة دعم المحاصيل لتوفير السلع للمواطن (فيديو)

إعلامية فلسطينية تكشف مخطط الاحتلال لتنفيذ المشروع الصهيوني (فيديو)

العربي للدراسات: كلمة السيسي بالقمة العربية وضعت رؤية مستقبلية لحل صراع فلسطين

استشاري مناعة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد: أكثر صعوبة (فيديو)

الزراعة: استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه (فيديو)

رئيس "الصحفيين العمانيين": انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت شبه إنجاز (فيديو)
الجريدة الورقية