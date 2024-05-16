استشاري مناعة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد: أكثر صعوبة (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، موقف مصر من متحور كورونا، مؤكدًا أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بشأن إصابات فيروس كورونا، مضيفا أن الفيروس تحوّر خلال الفترة الأخيرة بشكل ساعده على الانتشار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، أن هناك العديد من الفيروسات التنفسية في مصر ولكن أغلبها ضعيف جدا وقدرتها على إحداث مضاعفات قليل للغاية.

الوضع بشأن متحور كورونا ليس مقلقا حتى الآن

وشدد على أن الوضع ليس مقلقا حتى الآن بشأن متحور فيروس كورنا الجديد "FLiRT"، لافتا إلى أن كورونا لن ينتهي لكن يقل حدته.

وكشف أن سلالة FLiRT"" الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا وإيقاف انتشاره أكثر صعوبة، مؤكدا أن قدرته على إحداث مضاعفات أقل بكثير من ذي قبل، وأعراضه تتمثل في الرشح والاحتقان وارتفاع درجات الحرارة والصداع.

نصائح للوقاية من متحور كورونا

ارتداء الكمامة: ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يقيك ويحمي الآخرين من الإصابة بالفيروس، خاصة عند عدم القدرة على الحفاظ على مسافة آمنة.

غسل اليدين بانتظام: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد العطس أو السعال أو لمس الأسطح المشتركة.

الحفاظ على مسافة آمنة: حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين الأشخاص الآخرين، وتجنب التجمعات الكبيرة.

تجنب لمس الوجه: حاول عدم لمس وجهك باليدين غير المغسولتين، خاصة العينين والأنف والفم، لأن الفيروس يمكن أن ينتقل من اليدين إلى الوجه ويسبب الإصابة.

تجنب المخالطة مع المصابين: حاول تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس، واتبع الإرشادات الصحية المحلية بشأن العزل والحجر الصحي.

تنظيف وتطهير الأسطح بانتظام: نظف واطهر الأسطح التي يتم لمسها بانتظام باستخدام مطهرات مناسبة، خاصة الأسطح التي يتم استخدامها بشكل متكرر كالأبواب والمقابض والأجهزة الإلكترونية.

تعزيز جهاز المناعة: حافظ على نظام غذائي صحي، واشرب الكثير من الماء، ومارس الرياضة بانتظام، ونم بشكل جيد لتقوية جهاز المناعة الخاص بك.