د. وجدي زين الدين: غزة أوقعت الغرب في “الشيزوفرينيا”.. ومصر تكافح ضد موت القضية الفلسطينية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الدول الغربية التي تبنت لفترة طويلة حقوق الإنسان ونددت بمنتهكيه لديها حالة من “الشيزوفرينيا” تبتعد كليا عن الإنسان الذي يسكن في قطاع غزة.

وشدد على أن الإجماع العربي في القمة العربية بالمنامة يؤكد أنه توجد فرصة كبيرة للغاية لحل القضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين، وهو ما ينعكس من قرار التوصية بعقد جلسات لوزراء الخارجية العرب خلال الفترة المقبلة، كعملية تمهيدية لحلحلة الأزمة.

كل سطر يحوي رسالة

وسلط زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على كلمة الرئيس السيسي التي تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة والتي ألقاها في القمة العربية الـ 33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس. “واهم من يظن أن الآلة العسكرية من الممكن أن تجدي نفعًا، ومخطيء من يظن أن القوة العسكرية من الممكن أن تقضي المصالح، وإنفاذ العدالة بحق المتجاوزين”، مؤكدًا أنها جمل أوصلت رسائل مهمة للغرب الذي كشف على حقيقته.

وأكد أن كل سطر في كلمة الرئيس السيسي يوجد به رسالة، وأنه أحصى أكثر من 16 رسالة في كلمة الرئيس الموجزة، وتمحورت حول تسجيل موقف مصر الرائع والرائد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أن الرسالة أكدت أن مصر حريصة على توصيل رسالة حازمة حاسمة بأن القضية الفلسطينية لن تموت على الإطلاق، انطلاقًا من جهود مصر السياسية والدبلوماسية والأمنية المبذولة خلال الأشهر الماضية وتم ترجمتها إلى أنه “لا تصفية للقضية الفلسطينية وأنه لا تهجير قسري للفلسطينيين”.

ضريبة الحرب

ونوه إلى أن توجيه القادة العرب في قمة المنامة نحو ضرورة توفير التعليم والصحة لسكان قطاع غزة، رسالة لما سيأتي بعد انتهاء الحرب.

وبين أن التعليم في المرحلة الحالية صعبة إلى حد ما ومن الممكن أن يؤجل لما بعد الحرب، لكن طرح الصحة أمر موفق للغاية ويجب الشروع به على وجه السرعة لعلاج الجرحى والحالات الحرجة.

وعن تقدير الأمم المتحدة بخسارة اقتصاد مصر نحو 20 مليار دولار بسبب النقص في إيرادات قناة السويس والسياحة، قال إن قدر مصر الدائم هو تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها على مر التاريخ، بل أنها تفقد الأموال والأرواح في سبيلها، مردفًا: “هذا الرقم ضئيل، بل الخسائر أضعاف الأضعاف”.

حل فلسطيني فلسطيني

وأكد أن مصر تدفع ضريبة الحرب على غزة، وتحملت الكثير من الصعاب، مكررًا دعوته للفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد الصف لإيجاد الحل الفلسطيني- الفلسطيني، موضحًا أن رفض الفصائل الفلسطينية التوحد تحت راية السلطة الفلسطينية يعرقل الحل ويعطي ذرائع للعالم بإهمال القضية وترك الاهتمام بها.