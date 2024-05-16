نشرة التوك شو.. وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة والسيسي بطل السلام

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أشاد الإعلامي أحمد موسى، باحتفالية منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024، من برلمان دول البحر المتوسط، معلقا: “ مصر تحظى بتقدير كبير من دول العالم لدور الرئيس السيسي في إحلال السلام”.

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أحمد موسى: تقدير كبير لمصر عالميًا بسبب دور السيسي في إحلال السلام



أكد الدكتور محمد حمودة، محامي عصام صاصا، أن كل ما أثير على لسان محامي المجني عليه بشأن دفع الدية مرفوض ولا نقبله، مؤكدا أن “عصام صاصا قالي لو غلطت مستعد أتحمل غلطتي”.

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محامي عصام صاصا يكشف مفاجأة عن دفع الدية لأسرة ضحية الحادث (فيديو)



كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن وصول 14 مليار دولار من أموال صفقة رأس الحكمة، وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.

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متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وصول 14 مليار دولار من أموال رأس الحكمة





أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشركات المصرية تعمل في العديد من المشروعات القومية، وهناك نحو 180 شركة مصرية تعمل في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة.

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أحمد موسى: 180 شركة مصرية تعمل في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة



عرض الإعلامي خالد أبو بكر، مقطع فيديو للحظة اعتداء إسرائيليين على شحنات مساعدات كانت متجهه إلى قطاع غزة، مستنكرًا: "الحد الأدنى من الحياة لا يصل إلى غزة، والاحتلال يمارس أقصى درجات الغش والتضليل، وبعض العواصم الأوروبية بدأت تعلم الجرائم الإسرائيلية".

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خالد أبوبكر يطالب برد حاسم على المسئولين الإسرائيليين: “انسوا الحكمة 5 دقايق”



قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع سيكون بنهاية 2024.

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وزير النقل يكشف موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع ( فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

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متحدث الوزراء: تخفيض 25% من مقابل التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة



أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي رد على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار بالدخول إلى رفح الفلسطينية ومناطق شمال غزة، مؤكدًا أنه نتواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني.

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حماس: إصرار الاحتلال على عملية رفح الفلسطينية يضع المفاوضات في مصير مجهول



قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم العمل على تعظيم حركة العمران وتشجيع السياحة لزيادة موارد الدولة، متابعا: “أي تجمعات صناعية أو زراعية تستلزم توفير وسائل نقل متميزة لنقل المواطنين”.

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كامل الوزير يكشف دور مشروعات "النقل" في نجاح مشروع رأس الحكمة (فيديو)



قال الطبيب المصري أحمد عبد العزيز، جراج العظام الشهير، العائد من قطاع غزة بعد دخوله ضمن وفود طبي عالمي : “ فخور لدخولي قطاع غزة وأداء مهمة طبية كبيرة”.

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